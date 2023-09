Cassoni diga, i comitati del ponente: "Rimane comunque una grande servitù portuale"

Prima le rassicurazioni; poi quella nota che informava che i "cassoni piccoli" sarebbero stati fabbricati a Pra'; infine, ieri, l'ufficializzazione da parte del commissario dell'Autorità di sistema portuale, Paolo Piacenza, che tutti i cassoni per la nuova diga di Genova verranno realizzati a Vado Ligure. Il coordinamento dei Comitati del Ponente, dopo aver atteso un giorno prima di commentare ufficialmente la vicenda, ha scelto di esprimere dissenso sulle questioni riguardanti lo sviluppo del territorio e conferma l'assemblea di venerdì sera per parlare con la cittadinanza.

Dissenso che si manifesta "nei confronti dell'approccio con cui sono state gestite le questioni relative allo sviluppo del territorio nel nostro ponente - scrive il coordinamento -. Dopo la manifestazione, sono stati organizzati numerosi incontri istituzionali in cui sono state discusse diverse proposte senza che mai venisse coinvolta adeguatamente la cittadinanza, la cui opinione viene puntualmente ignorata".

Durante il consiglio municipale del 19 maggio, il sindaco Marco Bucci, l'allora presidente dell'Autorita? di Sistema Portuale del Mar Ligure d'Occidente Paolo Signorini e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti avevano annunciato che sul Sesto Modulo portuale di Pra' sarebbe stato realizzato un cantiere logistico per la costruzione della nuova diga di Genova al posto del cantiere per la fabbricazione dei cassoni grandi e piccoli: "Tuttavia, a partire da quella data, nonostante le promesse di una risposta tempestiva da parte del viceministro Rixi, il lavoro sul sesto modulo portuale di Pra' e? proseguito senza che fosse chiarita ufficialmente alla cittadinanza la reale destinazione d’uso di quell'area.

L'allarme: "Rimane comunque prevista una servitù di notevole impatto"

Poi, ieri, la svolta: "Ciononostante - continuano i cittadini del ponente - si sottolinea che sull'area del sesto modulo portuale di Pra' rimane comunque prevista una servitu? industriale portuale di notevole impatto, incluse lavorazioni di materiali, stoccaggio di 'massi guardiani' per la nuova diga e il collocamento dei sopra citati cassoni sulla nuova diga foranea di Pra'. Insomma, una struttura comunque fortemente impattante sul territorio e i suoi abitanti".

Il coordinamento ricorda le promesse del sindaco Bucci in campagna elettorale come il prolungamento della pista ciclo-pedonale e un'area picnic: "Osservando, invece, il prospettarsi di nuove e gravose servitu?, la comunita? si chiede se tali promesse verranno mantenute o disattese. Al fine di approfondire tutti questi aspetti, il Coordinamento dei Comitati del Ponente di Genova invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro informativo di venerdì". Infine, "il coordinamento desidera sottolineare che non e? strumentalizzato da alcun partito politico e agisce in completa autonomia per rappresentare le preoccupazioni della comunita? locale".

Bruzzone (Lista Rossoverde): "Eppure il cantiere è ancora lì"

Interviene anche il consigliere comunale Filippo Bruzzone, che ha presentato un ordine del giorno (che verrà votato martedì prossimo) per dichiarare lo stop a ogni attività sulla piattaforma portuale.

Bruzzone sottolinea: "Se è vero che a Pra' non si costruiscono i cassoni, c'è il rischio di tenersi la servitù del cantiere per la diga. In questi giorni c’è un vortice di informazioni sul destino della piattaforma portuale di Pra: i cassoni non si fanno, ma il cantiere rimane. Fa sorridere vedere il presidente di municipio festeggiare, e assieme a lui gli esponenti della lega. Cosa ci sia da festeggiare sfugge ai più mentre è chiarissimo che il centro destra si sia spaccato. Nelle stesse ora in cui una parte della destra festeggia, per il sindaco Bucci i cassoni andavano fatti a Pra', e comunque Pra' sarà (per lui e a oggi solo per lui) il luogo idoneo a ospitare uno dei cantieri per la diga".