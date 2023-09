Cassoni diga, bocciato l'ordine del giorno di Bruzzone (lista Rossoverde): "Chiedevo un ambiente sano a Pra'"

È stato respinto, con 23 voti contrari e 14 favorevoli, l'ordine del giorno fuori sacco portato in consiglio comunale da Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) e firmato dagli altri capigruppo di minoranza, con i quali si chiedeva alla giunta di esporsi per un definitivo 'stop' al cantiere per la diga a Pra'.

Bruzzone ripercorre gli ultimi fatti: l'impegno del viceministro Rixi a maggio a non realizzare i cassoni per la diga a Pra', poi l'intenzione di procedere invece con la creazione di cassoni piccoli emersa ad agosto, e la nota del commissario di Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza che il 13 settembre spiegava che le "attività previste presso alcune aree del porto di Pra’ connesse alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova non contemplano in alcun modo la produzione di cassoni né grandi né piccoli".

Il consigliere ricorda però che sono ancora in vigore gli accordi che riguardano la piattaforma portuale di Pra', e il suo ordine del giorno impegna la giunta "a ribadire l'impegno assunto in sede istituzionale il 19 maggio, a fare propria la nota del 13 settembre di Autorità Portuale, a farsi parte attiva affinché si svolga la commissione consiliare alla presenza degli enti preposti per l'illustrazione delle cosiddette attività accessorie che dovrebbero svolgersi presso la piattaforma portuale di Pra'". E, infine, forse questo il punto più divisivo, "a farsi portavoce della contrarietà emersa nel dibattito pubblico all'utilizzo di parte della piattaforma portuale di Pra' con finalità logistiche inerenti la costruzione della nuova diga di Genova".

L'ordine del giorno però è stato respinto e Bruzzone ha esposto in aula un cartello ("Sindaco il ponente chiede rispetto") che gli è costato un'ammonizione, tra le proteste di parte del pubblico arrivato dal ponente. "Oggi si chiedeva una cosa semplice: anche il Ponente di Genova ha diritto ad un ambiente sano, per chi ci vive e per chi ci lavora" è il commento del consigliere.