Caso Open, gip archivia definitivamente le accuse di Renzi ai pm fiorentini

Sei giorni dopo l'udienza di Renzi, il gip risponde alla denuncia del senatore contro i pm fiorentini titolari dell'inchiesta Open. Come la Procura di Genova, il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'opposizione del leader di Italia Viva ascoltato per due ore mercoledì scorso e archivia definitivamente il caso.

Le motivazioni riprendono quanto già spiegato dai pm Francesco Pinto e Vittorio Ranieri Miniati: i magistrati fiorentini non hanno violato né la Costituzione né la legge e in ogni caso per il gip "non si tratta nemmeno di comunicazioni e corrispondenza". Secondo Matteo Renzi i pm fiorentini avevano acquisito illecitamente la sua corrispondenza, tra cui chat e messaggi su WhatsApp tra lui e imprenditori come Vinvenzo Manes e Marco Carrai.

Nessun abuso di ufficio dunque è stato compiuto dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, l'aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi. E così si chiude la parentesi ligure aperta dall'ex premier a Genova.

Renzi: "Nuova denuncia dopo Corte Costituzionale"

“La decisione del gip di Genova era scontata dopo la frettolosa richiesta dei colleghi genovesi", è la replica dell'ufficio stampa di Matteo Renzi all'archiviazione. "Lette le motivazioni dell’ordinanza, giuridicamente molto deboli e contraddittorie, ripresenteremo la questione a Genova dopo che la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sul conflitto di attribuzione. E chiederemo conto dell’invio illegittimo al Copasir di atti che la Corte di Cassazione aveva ordinato di distruggere e che i magistrati fiorentini hanno inviato dopo la sentenza della Cassazione".

Per l'entourage del senatore: "In questo caso è tecnicamente impossibile escludere il dolo dei pm fiorentini come invece fa oggi il gip. L’archiviazione genovese di questa denuncia era attesa, nelle prossime settimane vedremo se circa le prossime denunce (in arrivo o già arrivate a Genova) prevarrà il corporativismo tra colleghi o il merito delle denunce”.