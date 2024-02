Case popolari, la Regione vende 200 alloggi

Nella consueta newsletter del lunedì con le 'Cronache dal Consiglio', il consigliere regionale Luca Garibaldi tratta anche il tema dell'emergenza abitativa e degli alloggi di edilizia popolare.

"A inizio settimana la Giunta - spiega Garibaldi -, proponente l'assessore regionale Marco Scajola, ha approvato una delibera che prevede un piano di azione di Arte Genova, che si occupa di edilizia popolare, che prevede la vendita di 200 alloggi (su 597 individuati) per 'fare cassa' e garantire gli interventi sul patrimonio esistente".

"Ora, di fronte all'emergenza casa - prosegue il consigliere -, con oltre 2000 appartamenti sfitti solo nel Comune di Genova, la scelta di mettere sul mercato 200 appartamenti, molti dei quali sfitti, è una decisione che va nella direzione opposta a quello che serve".

"Tant'è che le associazioni degli inquilini - ricorda Garibaldi - hanno espresso il loro parere contrario (obbligatorio per legge, ma non vincolante), sottolineando che la decisione non risponde alla crescente domanda di case, oltre al fatto che sia sbagliato consentire la vendita di alloggi sfitti".

"La Regione, nella delibera, sostiene - chiarisce Garibaldi - che vuole incassare 12 milioni di euro dalla vendita (da ripartire in una cinquantina di interventi nei prossimi tre anni), e candidamente sottolinea che 'sebbene i programmi di dismissione vadano attuati con gradualità per non compromettere l'efficacia sociale dell'Erp, occorre tenere presente che essi rappresentano oggi per le Arte la maggiore fonte di finanziamento, specie se si tiene conto della progressiva riduzione e saltuarietà dei contributi di natura pubblica'".

"In altri termini, non ci sono contributi per finanziare gli interventi - attacca il consigliere -, quindi si vendono gli alloggi dove c'è più mercato. A questo va aggiunto il fatto che con la cancellazione del superbonus 110% da parte del Governo Meloni sono saltati interventi per decine di milioni di euro e per sistemare almeno ottomila alloggi tra Genova e Savona e Spezia".

"Invece che vendere 200 abitazioni per sistemarne 50 - conclude Garibaldi -, sarebbe necessario ripensare l'azione sulla casa nella nostra regione, in profonda emergenza e definire un patto per l'abitare pubblico, fatto di una serie di azioni - anche mutuate da altre esperienze regionali - per dare una risposta di sistema: fondo morosità incolpevole, piano alloggi, regolamentazione affitti brevi, agenzia sociale per la casa, per dare alcuni titoli".