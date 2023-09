Casa del Soldato di Sturla, le proposte per fermare il degrado

Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante del Partito Democratico, ha riacceso i riflettori sulla Casa del Soldato di Sturla, scrivendo una lettera ad Agenzia del Demanio, Comune di Genova, Comando dei Vigili del Fuoco, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e Regione Liguria "per segnalare lo stato di degrado e chiedere un percorso di rigenerazione e riuso della ex Casa Littoria Nicola Bonservizi". All'interno anche alcune proposte per rendere fruibile, anche parzialmente, l'edificio. Si tratta di una vicenda che si trascina da molto tempo nel levante genovese. L'edificio, opera dell’architetto Luigi Daneri e importante esempio di architettura razionalista, è abbandonato dal 2009 ed è stato al centro di discussioni e progetti di riqualificazione che non sono andati in porto. Lo scorso mese di maggio la questione era anche approdata, nuovamente, in consiglio comunale.

"La Casa del Soldato - scrive Finocchio nella lettera - è un bene tutelato, in zona di vincolo paesaggistico e archeologico, progettata nel 1936 dall’architetto Luigi Carlo Daneri, terminata

nel 1938, in disuso e abbandonata dall’anno 2009, in balia del degrado, delle effrazioni e dell’incuria. L’edificio ha da sempre un indubbio valore urbano e un potenziale rigenerativo a tutt’oggi inespresso a causa dell’incredibile stallo delle iniziative di recupero, nel rimpallo di competenze e responsabilità".

La consigliera del Pd ha poi ripercorso le ultime tappe della vicenda: "Nel 2017 - spiega - sembrava essersi avviato un percorso partecipativo grazie all’accoglimento delle istanze della cittadinanza e dei comitati della zona, tramite l’interessamento del Municipio, con un accordo di valorizzazione tra l’Agenzia del Demanio, essendo il bene di proprietà del Ministero della Difesa, e il Comune di Genova per la realizzazione di una Casa di quartiere. Un nulla di fatto - sottolinea ancora Finocchio - naufragato tra la mancanza di risorse e azioni concrete per dare attuazione a un piano di valorizzazione, con il ritorno di competenze nel 2019, dal Comune di Genova all’Agenzia del Demanio, e una nuova ipotesi di collocazione nell’edificio di un distaccamento dei Vigili del Fuoco di Genova. Tra il susseguirsi di smentite e conferme dal 2019 a oggi sul permanere dell’interesse dei Vigili del Fuoco sulla struttura, anche all’ultima interrogazione presentata dai consiglieri di opposizione del Municipio Levante si è data una risposta vaga, confermando che esiste ancora l’interesse dei Vigili del Fuoco, ma che non è mai stato presentato un progetto di recupero, e del tavolo di confronto aperto tra Municipio, comitati cittadini e istituzioni, richiesto e preannunciato da marzo scorso, non vi è nessuna traccia".

C'è poi la fotografia della situazione attuale: "Chiara invece e indelebile - sostiene la consigliera del Pd - è la traccia del degrado, dell’abbandono e dell’incuria perdurante da parte degli enti che singolarmente, o in solido, dovrebbero preoccuparsi, nell’attesa di soluzioni e prospettive definite, di assolvere gli obblighi di conservazione e tutela del bene. Stato noto e documentato da relazioni, perizie e stati di consistenza già redatti dagli uffici comunali. Già nel 2017 erano stati evidenziati locali interni interessati da infiltrazioni d’acqua, fenomeni di dilavamento dovuti a malfunzionamento dei pluviali; giardino incolto e abbandonato".

Infine le proposte: "In rappresentanza di istanze di associazioni, comitati, soggetti politici e della società civile - scrive la consigliera Dem - presento le seguenti istanze urgenti per la tutela e l’avvio di un uso, seppur parziale, del bene al quartiere. Chiediamo un intervento di chiusura delle finestre (oggi completamente aperte), con tamponature anche provvisorie, per evitare che le intemperie compromettano ulteriormente finiture e strutture. Dove possibile siano chiuse le tapparelle e si mettano pannellature contro l’ingresso di vandali e intemperie. Chiediamo poi di consentire, attraverso interventi minimali di pulizia e manutenzione, l’apertura e l’accesso al portico su Piazza Sturla, gestibile dal Municipio e dalle associazioni, per aprirlo alla cittadinanza e farlo tornare fruibile. Si tratta di uno spazio aperto al coperto. Potrebbe essere utile per la sosta delle persone, per iniziative quali lettura e presentazione di libri, allestimenti di piccole mostre fotografiche o di pittura, ma anche per ginnastica per anziani. Basterebbe pitturare la cancellata di accesso, lo spazio sottoportico e ripristinare l’illuminazione esterna".

"Servono poi interventi di pulizia del giardino non a richiesta, ma programmati - prosegue Finocchio - anche per l’igiene delle aree vicine (asilo, giardini e pubblica via). Ipotizzarne una sistemazione per una fruibilità con apertura al pubblico sarebbe l’ideale, magari andando a integrarlo con il vicino giardino pubblico e il ripristino del percorso pedonale tra questo e piazza Sturla, La frana ha eliminato un passaggio fondamentale per unire piazza Sturla e Via Chighizola, percorso utilizzato frequentemente dai cittadini e dai genitori che accompagnavano i bambini all’asilo, evitando di passare sul marciapiede stretto, in cui la sicurezza viene meno viste le buche e le disconnessioni presenti sul manto stradale. Chiedo infine - conclude - di poter essere convocata per un incontro, per avviare e definire le procedure e, in tempi rapidi, attivare le necessarie azioni di tutela e valorizzazione del bene, per garantirne la protezione e la conservazione, e riconsegnarlo anche solo in parte, da subito, alla pubblica fruizione".