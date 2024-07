Casa della Salute Bolzaneto, Carissimo (M5s): "Cantiere fermo per rischio crollo e ritardi continui, sito da cambiare"

"Casa della salute o casa degli orrori?" Così esordisce Mirko Carissimo, consigliere municipale della Valpolcevera per il Movimento 5 Stelle, a commento della notizia relativa alle criticità strutturali emerse sull'edificio che dovrà ospitare la Casa della Salute di Bolzaneto.

"Assurdo che si venga oggi a conoscenza della possibile insicurezza strutturale dello stabile scelto - prosegue Carissimo - perché già nel 2020, in un momento storico che coincideva con le elezioni regionali, il presidente Toti annunciava, durante uno dei tanti tagli del nastro, l'apertura nel 2022".

Sì, perché nel frattempo i tempi si sono allungati: "Ciò non avvenne, venne fatta un'altra cerimonia per la 'posa della prima pietra' nel 2022, poi in campagna elettorale il sindaco Bucci annunciò l'apertura nel 2025. Ora scopriamo che lo stabile presenterebbe carenze dal punto di vista strutturale, con conseguente stop ai cantieri per il rischio crollo. Spesso come Consigliere del Municipio Valpolcevera - conclude Carissimo - ho e abbiamo suggerito siti alternativi per la creazione di tale struttura, che forse avrebbero avuto velocità e facilità di realizzazione, penso ad esempio all'ospedale Celesia".

Il consigliere del Movimento 5 Stelle poi conclude: "Oggi più che mai, con la situazione della Regione Liguria e le vicende che questa destra ha portato in rappresentanza anche di Genova, dico che la Valpolcevera non si merita questo ennesimo affronto. I cittadini tutti, ma soprattutto i soggetti più deboli, disabili, minori e anziani, non si meritano di avere un altro fallimento nell'ambito della tutela della salute, chiediamo che si pensi subito a un sito più consono e semplici e si utilizzi quell'area in altro modo, idoneo alle attuali condizioni".

