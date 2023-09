Consiglieri dal Pd ad Azione: Carlo Calenda a Genova lunedì

Sarà forse l'intervento diretto del segretario nazionale di Azione Carlo Calenda, atteso lunedì in città per presentare i nuovi iscritti liguri, a spiegare la posizione definitiva del partito in Comune a Genova.

Da una parte, infatti, gli ex consiglieri del Pd Cristina Lodi e Pippo Rossetti, passando ad Azione, hanno confermato di voler rimanere all'opposizione rispettivamente in Comune e in Regione, insieme al fronte progressista. Con Matteo Richetti - capogruppo alla Camera - che ha ribadito il ruolo di Azione in seno alla minoranza a Genova e in Liguria.

Dall'altra gli eletti in Comune nel 2022, iscritti ad Azione (pur essendosi presentati senza simbolo e all'interno della lista civica Genova Domani) hanno sottolineato che invece loro appoggiano il sindaco Bucci, smentendo ufficialmente le parole di Richetti.

A fare chiarezza sulla posizione del partito sarà direttamente Calenda che arriverà direttamente a Genova lunedì mattina per presentare al Mercato Orientale i nuovi ingressi nel partito in Liguria: insieme a Lodi e Rossetti, ci sono infatti altri 29 ex esponenti del Pd che sono passati ad Azione (qui tutti i nomi).

Nel frattempo, è arrivato il commento della segretaria dem Elly Schlein alla festa del Fatto Quotidiano: "È sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via. Però ci rendiamo conto che se qualcuno non si sente a casa in un Pd che si batte per salario minimo, scuola, ambiente, diritti e lavoro di qualità, forse l'indirizzo era sbagliato prima". Parole che però non sono piaciute a tutti, nemmeno in casa Pd.