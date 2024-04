Ddl diffamazione, Berrino propone il carcere per i giornalisti: anche Toti e Cavo si smarcano

I giornalisti liguri esprimono forte malcontento e lanciano l’allarme sugli emendamenti al ddl sulla diffamazione a mezzo stampa presentati dal senatore ligure ed ex assessore regionale Gianni Berrino, che prevedono anche la detenzione. "Il senatore Berrino dovrebbe occuparsi di portare in Parlamento i problemi della Liguria, la regione in cui è nato e dove è stato eletto, invece che presentare disegni di legge che prevedono di mettere le manette ai giornalisti. Quelle di Berrino sono posizioni inaccettabili frutto di pulsioni autoritarie" scrivono in una nota congiunta l’Associazione Ligure dei Giornalisti, il Gruppo Cronisti Liguri, Ussi Liguria e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Fino a 4 anni e mezzo di reclusione

Il disegno di legge contro cui protestano i giornalisti, su cui si sta discutendo in questi giorni in commissione Giustizia al Senato, prevede la modifica delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Gli emendamenti presentati da Berrino - ex assessore regionale al Turismo, al lavoro e ai trasporti e oggi senatore di Fratelli d’Italia - chiedono un inasprimento di pene pensando pure alla detenzione fino a 4 anni e mezzo di reclusione per i giornalisti e multe fino a 120mila euro per "condotte reiterate e coordinate" relative alla diffusione di notizie false. Una mossa che Berrino, relatore del ddl sulla diffamazione, secondo gli stessi alleati di Lega e Fdi non avrebbe concordato in maggioranza, e che ha fatto alzare un'immediata la levata di scudi.

"Questi emendamenti - continuano Matteo Dell'Antico (segretario Asociazione Ligure Giornalisti), Tommaso Fregatti (presidente Gruppo Cronisti Liguri) e Filippo Paganini (presidente Odg Liguria) - sono un fatto gravissimo e rappresentano l’ennesimo attacco alla libertà di stampa con l’Italia che scivola sempre più pericolosamente verso Paesi come Russia, Cina, Bielorussia o Iran".

Pd e M5s: "Rischi per il tessuto democratico"

Il Pd attacca: "Questa maggioranza ha proprio un conto aperto con la libertà di informazione", il ricorso a misure detentive per i giornalisti "è un retaggio barbaro, condannato a più riprese da organismi europei e dalla Corte Costituzionale", dicono i dem Bazoli, Rossomando, Mirabelli e Verini. Dal M5S, Barbara Floridia parla di "rischi per il tessuto democratico" del paese: "Fratelli d'Italia dovrebbe riflettere seriamente sulle implicazioni di una simile proposta e ritirarla immediatamente", chiede la presidente della Vigilanza Rai.

Anche Toti e Cavo si smarcano: "No al carcere"

La proposta non è piaciuta nemmeno ai giornalisti liguri passati alla politica nelle file del centrodestra, che provano a gettare acqua sul fuoco. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ex direttore di Studio Aperto e Tg4, ritiene che il carcere non possa essere una soluzione al problema, ma allo stesso tempo chiede più attenzione all'Ordine dei Giornalisti: "Oltre a censurare l'iniziativa delle manette facili che non mi vede mai d'accordo per nessuna categoria, men che meno per la mia, credo che l'Ordine dei Giornalisti dovrebbe assumersi anche la responsabilità di richiamare tutti i colleghi a un doveroso rispetto di quello che è la nostra deontologia, che ove fosse davvero rispettata fino in fondo e con grande scrupolo sarebbe già di per sé un argine importante a tutto questo".

È intervenuta all’interno del dibattito anche Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, coordinatrice della Lista Toti anch'essa giornalista: "Era inevitabile che la proposta di prevedere pene detentive per i giornalisti, con il carcere fino a 4 anni nei casi più gravi di diffamazione, scatenasse un acceso dibattito. Non voterò mai una legge che preveda questo inasprimento, ma sono altrettanto certa che si troverà il giusto punto di equilibrio. Ribadisco con forza la necessità di fare una seria riflessione e usare cautela, tenendo in considerazione le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Occorre recuperare quel principio di proporzionalità, richiamato dalla Corte Ue, per evitare un effetto dissuasivo rispetto all'attività giornalistica". La deputata si augura quindi che un confronto in commissione al Senato porti a una sintesi per avviare un percorso parlamentare che giunga all'approvazione di un testo condiviso.