Partito Radicale in visita al carcere di Chiavari: "69 detenuti su 52 posti, stranieri al 70%"

Anche in queste festività natalizie il Partito Radicale si sta recando presso gli istituti penitenziari di diverse città (tra gli altri San Vittore, Rebibbia, Ucciardone e Pagliarelli, Poggioreale, Le Vallette, Uta Cagliari) accompagnato dai rappresentanti dell'Aiga (associazione italiana giovani avvocati) e del loro osservatorio sulle carceri. Dopo aver fatto tappa a Genova, Sanemo e Imperia, nella mattinata di venerdì 5 gennaio 2024 i Radicali hanno visitato la casa di reclusione di Chiavari. Delegazione composta da Stefano Petrella, Angelo Chiavarini e Luca Robustelli, accompagnata dall’avvocato Piero Casciaro (rappresentante di Aiga), dal consigliere regionale Pippo Rossetti e dal sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro.

"Chiavari non è il più rappresentativo della situazione generale, ma è anzi una felice e apprezzabile eccezione - prosegue la delegazione che ha visitato il carcere -. Piccolissimo e per anni al servizio del tribunale di Chiavari come casa circondariale, è sopravvissuto alla sua chiusura e, completamente ristrutturato nel 2015, ha assunto le funzioni di casa di reclusione destinata a chi sconta pena o residuo pena entro i 5 anni e ha residenza in zona. Modeste le sue dimensioni: ha solo una sezione su due piani detentivi e un’altra più piccola divisa tra detenuti che fruiscono dell’articolo 21 (lavoro esterno) e della semilibertà".



Secondo i dati forniti, sono ospitati 69 detenuti a fronte di 52 posti di capienza regolamentare, 51 i detenuti stranieri (più del 70%), 4 i semiliberi e 6 i detenuti in articolo 21, 31 i tossicodipendenti (8 in trattamento con farmaci sostitutivi). "Una gran parte dei presenti si trova in carcere per reati connessi all’uso o al traffico di droghe - sottolinea il Partito Radicale - a ricordarci il peso di una legislazione proibizionista che ci regala da anni il primato europeo della presenza in carcere di tossicodipendenti e che sarebbe necessario modificare radicalmente; due sono gli educatori, 34 gli agenti presenti sui 38 previsti, 5 su 8 previsti gli ispettori e 5 su 11 i sovrintendenti; tra questi a far sentire di più la loro assenza, a detta del comandante, sono gli agenti".

Prosegue ancora il Partito Radicale, per voce di Stefano Petrella: "Il regime è di apertura da mattina a sera, le celle sono in buone condizioni (ce ne sono da due e da quattro, ma queste ultime rispettano poco la metratura prevista, docce e servizi igienici sono in buono stato, ma sprovvisti del bidet; oltre a una grata alle finestre delle celle al primo piano sono presenti pannelli che tolgono aria e non dovrebbero esserci; piccole le dimensioni dei passeggi e della palestra, come spazi di socialità sono utilizzati il refettorio e la biblioteca/mediateca fortemente voluti dalla dottoressa Penco anni fa; bene attrezzata l’area medica con l’annesso gabinetto odontoiatrico; per quanto riguarda i corsi di studio sono una ventina a frequentare le superiori (il corso per grafico pubblicitario), un solo detenuto frequentava i corsi del Polo Universitario, ma di recente è tornato in libertà".



"Non è garantita l’assistenza medica h 24 - sostiene ancora Stefano Petrella - ma un medico è presente ogni giorno, anche festivo, dalle 9 alle 23, con un'alternanza tra quattro professionisti. Il Ser.T. accede una volta a settimana, appare buono il rapporto con l’Asl, il dirigente medico è la dottoressa Secchi, ma non si tratta di una figura presente in istituto come era sempre stato fino a poco tempo fa e gli operatori chiedono giustamente che torni a essere tale".

Tra le noti dolenti "il divieto di cucinare in proprio stabilito anni fa - sostiene Petrella -, i detenuti hanno a disposizione una piastra a induzione (che evita i rischi creati dal fornello), ma possono utilizzarla solo per scaldare cibi già confezionati, per questo era stato realizzato il refettorio, organizzata al meglio la cucina e scelto con grande attenzione il cuoco tra i detenuti; la qualità del vitto fornito però - nonostante i nuovi appalti che lo separano dal sopravvitto - è scadente e la cifra stabilita per garantirlo del tutto inadeguata (circa 3,50 euro pro capite al giorno), una parte dei detenuti chiede di poter tornare a cucinare. Un altro problema in cui ci imbattiamo - afferma ancora l'esponente Radicale - è quello delle residenze in carcere a cui i condannati hanno diritto in base all’articolo 45 della legge di ordinamento penitenziario e contestualmente al rinnovo o al rilascio di un documento: molti comuni non lo riconoscono e soprattutto si oppongono al rilascio del documento, che al detenuto è necessario per poter avere accesso alle misure alternative, su questo a Chiavari ci sono problemi e la situazione è difficile in tutta la Liguria. Un altro è quello dell’attività interna per cui sono decisamente pochi gli spazi, la nuova direttrice pare orientata a incrementarla e a reperirne di nuovi per avviare attività lavorative che al momento non sono presenti, ci auguriamo possa riuscirci".

E poi la conclusione: "L’istituto aveva fino a qualche anno fa una ventina di detenuti che uscivano in articolo 21 o semilibertà e ha buoni rapporti con il Comune di Chiavari e altri del territorio, l’obiettivo dovrebbe essere secondo noi di tornare a quei numeri e possibilmente superarli. In questo modo si giustifica il suo mantenimento in esercizio e viene da pensare che altri istituti che soffrono di carenza di spazi come Imperia potrebbero offrire condizioni vivibili se provvisti di maggiori possibilità di accesso al lavoro esterno, mentre riteniamo da respingere l’idea di sostituirli con nuovi istituti realizzati lontano dall’abitato come l’infelice esperienza di Sanremo (che qualcuno vorrebbe replicare in Valbormida) purtroppo dimostra".