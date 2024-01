Quanto è costato il Tricapodanno al Comune? Le cifre

Quanto è costato il Tricapodanno al Comune di Genova? A chiedere chiarimenti a Tursi è stato Claudio Villa, consigliere comunale del Partito Democratico. Un'interrogazione simile era stata presentata anche in consiglio regionale, perché i costi sono stati divisi tra i due enti (a questo link il nostro articolo).

Ha risposto così l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, su delega del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi: "Come emerge dal prospetto, il Comune di Genova ha impegnato con propri atti 736.670,60 euro (al netto dell’Iva), per un totale di 891.552,23 (Iva inclusa). Questo importo, tuttavia, essendo le spese e le entrate da ripartire equamente al 50% tra Comune di Genova e Regione Liguria non tiene conto della quota di competenza della Regione Liguria (pari a euro 525.000 + IVA al 22%, per un totale di 640.500 euro), relativo al servizio di 'Organizzazione e trasmissione su emittenti nazionali' e dell’accertamento di entrata di 50mila euro da Esselunga Spa operata dal Comune di Genova (di cui, però, euro 25mila sono di competenza della Regione Liguria). Pertanto, la spesa di competenza del Comune di Genova è pari ad euro 726,026,12 (IVA inclusa), coperta per euro 25mila dalla sponsorizzazione di Esselunga Spa".

Risposte che non hanno soddisfatto il consigliere Claudio Villa, che ha replicato: "Ancora una volta i dati dimostrano che i soggetti privati non hanno supportato l'evento se parliamo di 25mila euro su oltre 700mila. Queste iniziative andrevvero preventivamente costruite e fatte pagare ai privati con cui vi vantate di interloquire, ma che poi non intervengono in maniera adeguata. Come sempre pagano i genovesi, era già successo con Ocean Race e con altri grandi eventi promossi dall'amministrazione".

