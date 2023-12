Capodanno, Toti: "Per la Liguria il meglio deve ancora arrivare"

In occasione dell'ultimo giorno del 2023, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha lanciato sui suoi canali un videomessaggio di auguri di Capodanno.

“È un grande orgoglio essere la capitale della musica in questa notte così magica - ha detto parlando del "Capodanno in Musica" di Mediaset, in diretta da piazza De Ferrari a Genova - perché significa farsi conoscere e aprire i propri confini, vuol dire essere una regione che con turismo, cultura, arte e musica sa di essere tra le più importanti del Paese. Tutto questo i liguri se lo sono meritato con il grande lavoro svolto negli ultimi anni. Anche il 2024 sarà importante, così come lo è stato il 2023".

Qui il video messaggio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nel 2024 – conclude - la Liguria realizzerà un pezzo di quel sogno che da tanto tempo coltiviamo e che stiamo costruendo, mattoncino dopo mattoncino, per migliorare le vita dei nostri concittadini, sia di chi sa eccellere nelle proprie qualità, che di chi ha bisogno di un sostegno per ritrovare la strada. Siamo una comunità capace di grande resistenza e altrettanta resilienza, la Liguria ha saputo non solo assorbire, ma anche risollevarsi dalla tragedia del Ponte Morandi e dalle grandi mareggiate. Passo dopo passo, stiamo mettendo in sicurezza il territorio, dai fiumi alle coste. Abbiamo fatto, insieme, una lunga strada e davanti a noi ce n’è ancora tanta da percorrere. Questa notte posso dire con certezza che il meglio in questa regione deve ancora venire e che il sogno diventerà sempre più una realtà. Mi auguro quindi che il 2024 porti a tutti voi la realizzazione dei desideri che avete nel cuore e a tutti noi, come comunità, l’obiettivo di una Liguria nuova, più libera, ricca e solidale, ma soprattutto più felice. Buon 2024!”.