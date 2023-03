Genova Capitale del Libro, Pd: "Ma l'assessore alla Cultura continua a mancare"

Il Pd genovese esprime soddisfazione per la nomina di Genova quale Capitale del libro 2023 ma i consiglieri comunali dem si chiedono, allo stesso tempo, perché la città non abbia ancora un assessore alla Cultura.

"Apprendiamo con piacere e anche grande soddisfazione, visto che in sede di Bilancio il nostro gruppo consiliare in Comune aveva presentato ordini del giorno a favore del sostegno alle biblioteche pubbliche, nonché alle attività culturali del mondo librario ed editoriale, la nomina di Genova a Capitale del Libro 2023. Ne siamo felici perché è un riconoscimento al grande lavoro del personale delle Biblioteche comunali e del settore Cultura, a partire da Palazzo Ducale, sui cui programmi si è svolta proprio lunedì scorso un’interessante commissione consiliare richiesta proprio dal Pd; perché è la conferma che Genova ha tesori culturali che vanno valorizzati e fatti conoscere, anche e soprattutto grazie al lavoro delle persone, di grande competenza e abnegazione, che vi sono impiegate".

Resta però una questione aperta: "Genova non ha e continua a non avere un assessore alla Cultura. La delega mantenuta dal sindaco Bucci, peraltro in videoconferenza alla proclamazione della nomina a Capitale del libro, fa il paio con l’annuncio di nuove inaugurazioni di mostre e convegni a cui partecipano solo consiglieri delegati o esponenti del Tavolo della Cultura. Manca, e continua a mancare, una linea politica sulla Cultura a Genova, ridotta a una serie di iniziative che guardano più al marketing che al progetto, mentre la dirigente del settore ha recentemente annunciato che lascerà l’incarico. A noi questo settore sta particolarmente a cuore e continueremo a occuparcene con grande attenzione" concludono i consiglieri comunali del Pd.