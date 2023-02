Cantieri A10, code e inquinamento: la proposta per rilevare la qualità dell'aria tra Voltri e Varazze

Tra cantieri in A10, code che si riversano anche sulla viabilità ordinaria e inquinamento, il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello chiede che venga misurata la qualità dell'aria tra Voltri e Varazze, specialmente sulla via Aurelia.

"Ho depositato - spiega Arboscello - un ordine del giorno in consiglio regionale per chiedere alla giunta Toti di attivarsi presso il gestore autostradale affinché finanzi, visto il disagio procurato, l'installazione e il funzionamento di centraline di rilevazione della qualità dell'aria nel tratto di Aurelia compreso tra Varazze e Genova Voltri. A causa del cantiere 'permanente' nel tratto di A10 tra Varazze e Arenzano, è sempre più grande il flusso veicolare in cerca di percorsi alternativi, che si riversa quindi sull’Aurelia con conseguenti lunghe ore di code con auto e mezzi pesanti fermi a motori accesi. Ritengo necessario un monitoraggio della qualità dell’aria".

Il rischio inquinamento nei centri abitati è infatti una delle possibili conseguenze dei cantieri autostradali: "La salvaguardia - conclude Arboscello - della salute dei cittadini dei comuni interessati dalle lunghe code va tutelata come priorità".