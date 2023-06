Lungomare Pegli e il cantiere "infinito", Bruzzone (Lista Rossoverde): "A che punto siamo?"

Sul caso dei lavori "infiniti" sul lungomare di Pegli, di cui si lamentano diversi commercianti della zona, interviene il consigliere comunale Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, che aveva scritto un'interrogazione sulla questione proprio pochi giorni fa per sapere come stava procedendo il cantiere.

Rispondendo all'interrogazione la scorsa settimana, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha confermato che il cantiere di Iren sta procedendo a lotti al rifacimento della rete nera sul lungomare di Pegli per conto del Comune, riqualificando anche la pavimentazione a mosaico e gli arredi in struttura presenti. Se nei tratti completati, già oggetto di ispezione, non erano stati rilevati vizi costruttivi, sembrerebbe che invece siano sorte anomalie nel tratto ancora cantierizzato, "che dovrà essere concluso nel mese corrente" (dunque per giugno, anche se le notizie più recenti parlano di rimozione tra giugno e luglio, ndr) proprio per non interferire con le attività balneari della zona. Il lotto successivo verrà poi ripreso a ottobre.