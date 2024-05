Europee: in lista per Azione il consigliere municipale Giacobbe

Dopo la rottura con +Europa il consigliere municipale della Media Val Bisagno Federico Giacobbe, ex 5 Movimento 5 Stelle, ha annunciato la sua adesione a 'Siamo Europei - Azione' di Carlo Calenda e sarà candidato alle prossime elezioni europee per la lista 'Siamo Europei - Azione' di Carlo Calenda, che a Genova vede tra i candidati del Nord-Ovest anche la consigliera comunale Cristina Lodi.

La notizia è stata ufficializzata nella giornata di martedì 30 aprile 2024 attraverso una conferenza stampa in cui Lodi ha parlato di new entry come "importante segno di radicamento di Azione sui territori". Federico Giacobbe ha invece commentato: "Quando si fanno dei passaggi c’è sempre il timore di non essere compresi, il qualunquismo che infesta questo Paese ha disegnato chi fa politica come il male assoluto. Sono nato in una famiglia povera, la mia prima camera è stata quando con il lavoro ho abitato la mia prima casa. Ho conosciuto il lavoro fin da giovanissimo con grande sacrificio pagandomi gli studi e costruendomi quello che ho oggi. Con lo stesso spirito che ho iniziato a fare politica, interpretandola non come un’occasione ma come uno strumento per aiutare le persone".

"Un’occasione - ha aggiunto - sarebbe stato rimanere alla presidenza locale di un partito che appoggia Cuffaro e Mastella e che si è regalato a Renzi che lo annienterà portandolo su di una linea lontanissima da quella per cui è stato fondato e a cui noi avevamo aderito. Mi sono sentito di appoggiare la famiglia di Azione per la serietà e la coerenza, alternativa a una destra che candida un militare che vorrebbe riportaci indietro agli anni più oscuri e a una sinistra che ha perso tutta la nobiltà che aveva per inseguire il populismo"

"Oggi c'è bisogno di fare - ha concluso - perché non c'è più tempo. Pericolosi venti di guerra soffiano sull’uscio delle nostre porte e minacciano il nostro futuro e quello dei nostri figli e le disuguaglianze si fanno sempre più evidenti alimentando odio. Occorre responsabilità, equilibrio e competenza, io metto a dispozione le mie. Lavoro presso l’azienda di mobilità di trasporto pubblico dove mi occupo di acquisti e sto completando un master come manager della Smart city presso l’università di Genova. Mobilità e Smart city sono due pilastri perché l'Europa guardi al futuro diventando stabile e innovativa. Ho un sogno e un obiettivo, quello di proporre un ministero europeo dell’acqua, nel 2024 ancora manca in troppi paesi del mondo e del nostro continente, Italia compresa, occorre investire per farla uscire dai nostri rubinetti di buonissima qualità".