Litorali, Candia (Lista Sansa): "A Nervi pure la scogliera è considerata spiaggia libera"

Sull'argomento delle spiagge libere in Liguria torna la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) che, dopo l'interrogazione di martedì, ha annunciato di voler presentare un emendamento ad hoc in sede di bilancio. Candia punta il dito sui numeri delle spiagge libere, sulle loro condizioni (spazi spesso angusti o poco accessibili come vere e proprie scogliere) e sul fatto che, in ogni caso, non sono state concepite sanzioni per i Comuni che non ne garantiscono la percentuale minima.

"L'assessore Scajola dichiara che solo 9 Comuni liguri, tra quelli dotati di un Piano di utilizzo demaniale, non raggiungerebbero la percentuale minima di spiagge libere – spiega Candia – ma i suoi numeri non sono corretti. Scajola considera inadempienti i Comuni con percentuali di spiagge libere sotto il 30%, ma la norma regionale del 1999 fissa l'asticella al 40%. Va detto che queste percentuali lasciano il tempo che trovano, visto che nel 2018 la prima giunta Toti decise di fatto di abbassare la percentuale minima di spiagge libere al 30% per ricevere i finanziamenti regionali. Inoltre il fatto che non siano state concepite sanzioni per i Comuni inadempienti la dice lunga sulle reali volontà della Regione.

Candia, nella discussione sul bilancio che inizierà la prossima settimana, presenterà un emendamento articolato sul tema delle spiagge libere: “In provincia di Savona sono concentrati ben 15 Comuni sui 21 totali che non rispettano il 40% minimo di spiagge libere, con casi limite come Loano, in cui le spiagge in concessione ai privati rappresentato l'86,91% del totale".

Non solo numeri, la consigliera chiederà di considerare anche la qualità delle spiagge libere disponibili: "Per fare un esempio, a Genova la scogliera di Nervi è considerata spiaggia libera, ma sfido qualsiasi famiglia o persona con disabilità e problemi motori a poter usufruire serenamente di questo tratto di costa. Come ha sottolineato anche Legambiente se considerassimo solo le spiagge vere della Liguria, escludendo quindi scogliere e piattaforme, la percentuale di concessione ai privati salirebbe al 69,9%, il dato più alto di tutta Italia. E poi una riflessione andrà aperta anche sull'uso delle risorse dei canoni demaniali che, come suggerisce Adiconsum, potrebbero essere utilizzate ad esempio per i ripascimenti, permettendo un risparmio di risorse pubbliche".