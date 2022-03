Lavoro, Candia (lista Sansa): "Nel 2021 a Genova 498 dimissioni di donne"

Nel 2021 a Genova ci sono state 498 dimissioni di donne, e per la maggior parte di queste il motivo è stato il non riuscire a coniugare il lavoro con l'essere mamma: "Un dato che dovrebbe sconvolgere, e invece resta sotto silenzio", così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, commenta i dati raccolti e raccontati in commissione Pari Opportunità del consiglio regionale dalla consigliera di parità Laura Amoretti.

"Nel dettaglio delle 498 dimissioni da parte di donne (a fronte di 160 uomini) - spiega Candia - 195 hanno dichiarato di essersi dimesse per la difficoltà di gestire i figli, 21 per la mancata concessione del part-time e 45 per la mancata concessione di istituti a favore della genitorialità".

Per avere una panoramica più ampia sul tema, vanno aggiunti a questi dati anche quelli relativi al tasso di natalità e di migrazione. Nel 2019 il tasso di natalità in Liguria è stato del 5,7 per mille, il più basso d'Italia. Il tasso migratorio, viceversa, è stato del 2,9 per mille, il 6° più alto d'Italia.

“Sotto questi punti di vista Genova e la Liguria non sono così meravigliose come viene raccontato da Toti e da Bucci – attacca la consigliera di centrosinistra –. Con i finanziamenti del Pnrr avremo a possibilità di intervenire nelle politiche del lavoro, del sostegno all'occupazione e del welfare familiare, la cui mancanza mette quasi sempre le donne di fronte al dover scegliere tra il lavoro e la gestione dei figli e della famiglia più in generale. Con questi investimenti potremmo ridurre il divario di genere, ma chi ci governa in Comune e in Regione deve credere veramente nelle politiche di genere. Noi vigileremo sull'effettiva collocazione all'interno delle varie agende per verificare la produzione di risultati tangibili".