Un canale di informazione culturale per i genovesi under 35: la mozione approvata all'unanimità

Un canale gratuito - rivolto in special modo ai giovani - in grado di informare di tutte le iniziative culturali sul territorio di Genova: è l'idea della Lista Rossoverde che ha presentato una mozione in consiglio comunale, approvata all'unanimità.

"Vero che ci sono i siti istituzionali - ha commentato il consigliere Filippo Bruzzone - ma spesso viene dato risalto quasi solo agli eventi patrocinati, mentre sarebbe bello un 'collettore', magari un'app come quelle che molti di noi usano ormai sugli smartphone, in grado di comprendere anche le offerte indipendenti".

“Considerato che la città di Genova - si legge nel documento - è ricca di esperienze culturali, rivolte anche a giovani under 35, che abbracciano offerte dal teatro alla musica, che l’accesso alla cultura deve essere garantito nella sua accezione più ampia, permettendo a tutte le menti creative genovesi di potersi esprimere e offrire alla comunità le proprie creazioni teatrali, musicali, pittoriche e non solo” il sindaco e la giunta sono chiamati ad attivarsi per creare appunto un canale gratuito, per il tramite di piattaforme già utilizzate per scopi analoghi a quello trattato, in grado di informare di tutte le iniziative culturali, a partire da quelle teatrali e musicali, che si svolgono nella città di Genova, comprendendo sia le offerte culturali patrocinate, sia quelle indipendenti, rivolgendosi in primis alla comunità giovanile genovese under 35. L'assessore Francesca Corso ha espresso, a nome della giunta, parere favorevole e la mozione è stata approvata da tutti i consiglieri in aula.