Polemiche a Camogli: "Il nuovo sindaco ha rimosso lo striscione per Giulio Regeni"

A Camogli cambia il sindaco e dalla facciata del Comune sparisce lo striscione "Verità per Giulio Regeni", il ricercatore italiano sequestrato e ucciso al Cairo nel gennaio del 2016. Il Partito Democratico condanna la decisione e chiede spiegazioni.

Si legge in una nota: "Il Partito Democratico di Genova, incredulo, condanna fermamente la rimozione dello striscione che chiedeva verità per Giulio Regeni dalla facciata del Comune di Camogli. Tra le sue prime priorità, la nuova amministrazione appena insediata ha deciso che lo striscione giallo, diffuso in Italia dalla campagna di Amnesty International per chiedere chiarezza sull’omicidio del giovane ricercatore torturato e ucciso in Egitto dal regime di al-Sisi, non sarà più esposto dal Comune. In una democrazia sana, l’attenzione ai diritti umani - e la richiesta di verità e giustizia quando questi non vengono rispettati - dovrebbe essere base comune a tutti gli schieramenti politici. Evidentemente, però, non lo è per la destra che oggi amministra Camogli.

"Ci auguriamo - conclude il Pd - che il sindaco Anelli possa tornare sui suoi passi e decidere di esporre nuovamente lo striscione simbolo di una campagna che deve vedere uniti tutti e tutte, indipendentemente dalla propria appartenenza politica. Rinnoviamo la nostra solidarietà alla famiglia Regeni per questa ennesima mancanza di rispetto e, ancora una volta, chiediamo verità e giustizia per Giulio".