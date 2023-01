Stop ai posteggi nell'area dell'ex ospedale: polemica a Camogli

Polemica a Camogli per lo stop ai parcheggi nell'area dell'ex ospedale, a puntare il dito contro le scelte dell'amministrazione è Claudio Pompei, capogruppo della lista 'Camogli nel Cuore'.

"Da lunedì 16 gennaio non sarà più possibile parcheggiare nell’area dell’ex ospedale perché il Comune ha annunciato che la nuova proprietà intende chiudere l’area per evitare intrusioni - attacca Pompei - ci si dimentica però di dire che l’Amministrazione avrebbe potuto acquistare l'ex ospedale e trasformarlo in qualcosa di utile per i cittadini, attraverso un progetto che tenesse conto delle loro reali esigenze. Il sindaco e la giunta, invece, hanno lasciato che un privato diventasse proprietario dell’intera area, potendo ora gestirla come meglio crede, nel rispetto di vincoli e normative, ma essendone anche responsabile a livello di sicurezza".

"Come consigliere comunale - ricorda Pompei - già nello scorso mese di maggio mi ero battuto, impugnando una delibera della giunta e chiedendo che il Comune facesse valere la prelazione di acquisto di cui godeva, comprando almeno una parte dell'area. Purtroppo non fui ascoltato ma continuo a pretendere che almeno non venga tolto il vincolo a fare attività sanitarie sulla più recente delle due palazzine che compongono il fabbricato: evitiamo che ad un errore se ne sommi un altro, causando un doppio danno per la cittadinanza".

"Questa situazione - conclude il capogruppo di 'Camogli nel Cuore' - così come altre che si potrebbero manifestare in futuro, sono la conseguenza di scelte assurde, a cui mi sono sempre opposto e delle quali più di uno, prima o poi, dovrà rendere conto ai cittadini. Oggi più che mai riprendiamoci Camogli e rimettiamo al primo posto le esigenze dei cittadini".