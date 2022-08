Camogli, la polemica: "Campi da padel invece di parcheggi"

Meglio i campi da padel o i parcheggi? La polemica infuria a Camogli, dove intenzione dell'amministrazione comunale è costruire campi da padel in località Alega.

Ma non tutti sono d'accordo: "Ci saranno gravi ricadute sulla mobilità sostenibile e grandi disagi per cittadini e turisti che, soprattutto d’estate, affollano Camogli - dice Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale di centrodestra e capogruppo Camogli nel Cuore -. È l’ultima chance per nuovi posti auto, oggi insufficienti". Il consigliere punta il dito sul fatto che il comune ha ribadito l'intenzione di costruire i campi al posto di dedicare la parte dell'area oggi libera a parcheggi o luoghi di sosta per pullman turistici.

Per Pompei "Negli ultimi 25 anni, invece di sfruttare le tante occasioni avute per la realizzazione di utili e tanto richiesti parcheggi pubblici, l’amministrazione comunale ha preferito costruire appartamenti, supermercati ed alberghi. Ancora oggi hanno scelto di realizzare ben 227 garage privati i cui lavori, che si protraggono ormai da oltre quattro anni, non si concluderanno mai prima di marzo. Un enorme disagio per tutti dove il privato prende spazio ancora una volta alla pubblica utilità".