1.434 euro per 12 camicie della polizia locale, Gambino: "Chi più spende meglio spende"

98 euro più iva per ciascuna delle 12 camicie di tipo sartoriale, confezionate su misura, per i dirigenti della polizia locale, per un totale di 1.434 euro: questa la cifra spesa dal Comune, contestata in consiglio comunale dal consigliere Pd Claudio Villa. Durante un'interrogazione, Villa ha ricordato che "nel 2020 la stazione unica appaltante aveva determinato l'acquisto per tutto il corpo della polizia locale, con camicie bianche invernali a maniche lunghe in cotone ecologico per 20,85 euro l'una. Per 60 pezzi erano stati spesi 1.251 euro. Mi pare sproporzionato che ora 12 camicie costino 1400 euro e altre 60 fossero costate molto meno. Perché si è ritenuto di acquistare capi diversi per i dirigenti?".

A rispondere, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino: "Il numero di camicie acquistate è congruo alla determina regionale 243/2013 e alla dotazione organica. Ci sono quattro dirigenti e ognuno di loro indossa l’uniforme in diverse occasioni dove rappresentano, esattamente come i loro omologhi della Polizia di Stato, il loro corpo di appartenenza in ogni consesso. Visto il ruolo di rappresentanza rivestito la divisa deve essere sempre in perfetto ordine e di materiali di alta qualità e resistente all’usura: la determina regionale prevede che siano di cotone Oxford doppio passaggio 100% di colore bianco. Ogni dirigente deve disporre di almeno due ricambi per ovvie esigenze igieniche quotidiane di lavaggio e stiratura. Per altro, come è noto, il lavaggio frequente accelera l’usura su materiali di bassa qualità e tende a ingiallirli e ad assottigliarli. I materiali di alta qualità servono ad assicurare il decoro e a non rendere necessarie frequenti sostituzioni. Nello specifico abbiamo adottato il principio del 'chi più spende meglio spende'. Sul paragone legato agli agenti di Polizia locale, farò un’indagine insieme al comandante in merito all’uso quotidiano della camicia, dato indossano una divisa che ne fa un uso meno usurante".