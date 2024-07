Telemarketing selvaggio, dalla Regione l'impegno a cercare una soluzione con il Ministero

Il telemarketing si fa sempre più selvaggio - complice la fine del mercato tutelato di luce e gas - e i cittadini sono letteralmente tempestati di telefonate che arrivano sui numeri fissi e sui cellulari a qualsiasi ora. Succede anche in Liguria, regione più anziana non solo d'Italia ma anche d'Europa, dove è alto il numero di "over" che andrebbero maggiormente tutelati.

Se ne è parlato in consiglio regionale e l'impegno della giunta è di attivarsi presso il Ministero delle Imprese per migliorare il Registro pubblico delle opposizioni - che dovrebbe consentire agli iscritti di opporsi alle chiamate indesiderate - che al momento c'è ma funziona poco e male.

"Veniamo contattati a qualsiasi ora da call center e numeri che compaiono anche in chiaro - dice la consigliera regionale della Lega Sonia Viale - e noi rispondiamo perché abbiamo necessità di essere rintracciabili anche per motivi di famiglia o lavoro". E ogni volta è un disturbo, ma non solo: "In questi giorni è terminato il sistema del mercato tutelato e siamo tempestati, immaginiamo un anziano che riceve una telefonata in cui gli viene detto che sta 'uscendo dal mercato tutelato' e gli viene urgentemente proposta una protezione a pagamento".

Proprio nei giorni scorsi, il Garante della privacy ha sanzionato Plenitude con una multa da 6,4 milioni di euro per il "telemarketing selvaggio", con chiamate promozionali effettuate senza consenso, rivolte anche a numeri iscritti al Registro delle opposizioni, e per l'assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti.

La Regione ha promesso di attivarsi presso il Ministero delle Imprese: "È un tema molto sentito soprattutto in Liguria - ha detto l'assessore Alessio Piana - dove ci sono molti soggetti anziani e fragili che non hanno modo di confrontarsi con un familiare per poter meglio comprendere quello che viene loro proposto. In un momento in cui il fenomeno sta esponenzialmente aumentando condividiamo la sua preoccupazione. Il Registro delle opposizioni è una delle misure messe in campo dal governo ma devono esserne attivate altre più efficaci. Come Regione cercheremo di fare la nostra parte attivandoci ulteriormente presso il Ministero delle Imprese, per migliorare costantemente il registro e andare nella direzione di ulteriori disposizioni, procedure di verifica ed eventuali inasprimenti delle sanzioni".