Calenda a Genova: "Azione sta all'opposizione, chi sostiene Bucci si dimetterà"

Non poteva non arrivare un chiarimento dopo giorni di tensione, e alla fine è arrivato: Azione, a Genova, sta ufficialmente all'opposizione. E chi appoggia il sindaco Bucci lascerà il partito.

È stato lo stesso segretario nazionale Carlo Calenda a dettare la linea del suo partito lunedì mattina, a Genova, in occasione della presentazione dei nuovi iscritti, tra cui la consigliera comunale Cristina Lodi e il consigliere regionale Pippo Rossetti, entrambi ex Pd, passati ad Azione con circa una trentina di ex esponenti dem. Calenda ha chiarito che "Azione è già in opposizione al sindaco Marco Bucci, in consiglio comunale non c'è e non c'è stato un gruppo di Azione a favore di Bucci".

Il segretario nazionale ha anche ricordato che il suo partito non si era presentato alle elezioni con la coalizione che ha sostenuto Bucci: "Ci sono due ragazzi che stimo, che si erano autosospesi dal partito per partecipare alla lista civica di Bucci, lì rimarranno. Li abbiamo riammessi, ma ora è necessario fare chiarezza con gli elettori, nostri e loro: andranno a pieno titolo a lavorare per Bucci e si dimetteranno dai ruoli in Azione".

La precisazione si era resa necessaria dopo gli ultimi eventi: Lodi e Rossetti avevano dichiarato che sarebbero rimasti all'opposizione, parole confermate dal capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti. Ma questo aveva fatto saltare sulla sedia i consiglieri comunali e municipali di Azione, eletti nella lista Genova Domani, a sostegno di Bucci: i consiglieri comunali Lorenzo Pasi e Federico Barbieri sono rispettivamente membro del direttivo regionale di Azione e iscritto al partito, mentre i consiglieri provinciali Marco Santachiara (Levante) e Andrea Lemmi (Ponente) sono membri rispettivamente del direttivo regionale e provinciale di Azione. Vero è che si erano autosospesi al momento delle elezioni e avevano partecipato senza simboli, ma successivamente erano rientrati nel partito.

"Fino a oggi, non avendo rappresentanti di Azione in consiglio comunale, potevamo tollerare il doppio registro - ammette Calenda - oggi non più. Anche Bucci ha chiesto un chiarimento: li ho incontrati stamattina e abbiamo condiviso che loro proseguiranno il mandato popolare che hanno ricevuto". Per quanto riguarda l'opposizione, Calenda, che si è detto favorevole al rigassificatore a Vado, spiega che "se un provvedimento è giusto, lo si sostiene come farò con l'abolizione dell'abuso d'ufficio; se un provvedimento è sbagliato, non solo bisogna dirlo, ma proporre qualcosa di alternativo".

Infine, il leader di Azione precisa che "non abbiamo appoggiato Bucci direttamente perché Bucci aveva una compagine di governo che era molto di destra".

Poco prima della conferenza stampa di Calenda, Bucci aveva sottolineato: "Penso che Carlo Calenda continui a essere mio amico, non ho ricevuto nessun messaggio in senso contrario. Poi, come nei fidanzamenti, qualcuno può rompere, però non ho alcun segnale e non ne vedrei il motivo: abbiamo lavorato bene finora, perché non possiamo continuare a farlo in futuro? Se Lodi è all'opposizione, gli altri non lo sono si metteranno d'accordo. Non vedo grossi problemi e non ne ho io".