Bucci: "Io presidente dell'Autorità portuale? Tutto è possibile, non smentisco niente"

Cresce l'attesa per l'udienza sull'eventuale ineleggibilità del sindaco Marco Bucci, e da tempo gira un'indiscrezione che vorrebbe il primo cittadino pronto - nel caso il tribunale accogliesse il ricorso - a prendere il posto di presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Questa mattina, a margine dell'inaugurazione del Salone Orientamenti, Bucci ha risposto così alle domande dei cronisti: "Non smentisco niente. Tutto è possibile nella vita: quattro mesi prima di essere eletto sindaco nel 2017 non pensavo assolutamente di essere eletto sindaco, quindi nessuno sa come sarà il futuro. Dipenderà da come si agisce giorno per giorno. Non c'è assolutamente niente di concreto ma neanche niente di impossibile".

Nel caso in cui il tribunale accogliesse il ricorso sulla sua ineleggibilità a sindaco - in quanto anche commissario straordinario di governo dopo il crollo del ponte Morandi - una delle ipotesi è proprio il passaggio di Marco Bucci alla guida dell'Autorità portuale, al posto di Paolo Emilio Signorini diretto a Roma.

"C'è qualcuno che pensa che andrò a fare il presidente della Repubblica? - ha concluso Bucci sorridendo - Non penso, ancora no. Non ci scherziamo sopra".