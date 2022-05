Residenti a Genova, scintille tra Bucci e Dello Strologo sulla crescita della città

Alla sala Quadrivium la prima domanda fila liscia. Davanti ai candidati sindaco, ieri pomeriggio durante il primissimo confronto pubblico, c'è l'arcivescovo Marco Tasca in prima fila e in platea 250 persone tra comitati elettorali, cittadini e volti noti dell'imprenditoria genovese.

Ma è sulla seconda domanda, incentrata sul problema della denatalità e dello spopolamento, che si sentono le prime frizioni tra i candidati in pole position: Marco Bucci e Ariel Dello Strologo. Per il sindaco in carica Genova ha 10mila residenti in più rispetto al 2017, ma non lo dice l'Istat bensì un nuovo studio richiesto all'Università di Genova che certificherà i dati la prossima settimana.

È dallo scorso ottobre che il sindaco sostiene che il calo demografico non ci sia e che, contando le celle telefoniche, i residenti siano più di 650mila. Dello Strologo però non ci sta: "La città ha perso 300mila abitanti in 50 anni, a Genova c'è uno squilibrio demografico e sociale, la città deve tornare a essere più attrattiva su formazione e lavoro".

La questione demografica è un tema caro al sindaco in carica, su cui aveva puntato già durante la precedente campagna amministrativa annunciando che in cinque anni Genova sarebbe cresciuta, ma sempre secondo l'Istat, invece, la crescita non c'è stata; anzi si sono persi seimila residenti. Per "mister infrastrutture", come si è auto definito durante il dibattito, bisogna basarsi sulle celle telefoniche e per suffragare la sua tesi dice che il dato è una media dei presenti ovvero le persone in città col telefono acceso.

"L'analisi realizzata da aziende telefoniche ha permesso di capire quanti siano concretamente gli abitanti della città - si legge nel documento "Al lavoro per Genova" redatto per la campagna elettorale - Con questo sistema è possibile determinare se una particolare sim si riferisce a uno studente, a un turista o ad un abitante abituale. Rispetto al numero di chi ha richiesto la residenza a Genova, il numero degli abitanti è superiore del 16%".

Secondo Francesco Gastaldi, genovese, docente di Urbanistica all'Università Iuav di Venezia: "I dati Istat sui residenti sono quelli ufficiali che permettono confronti omogenei con tutti i comuni italiani e comparazioni diacroniche nel corso del tempo, l'ultimo dato disponibile sul sito Istat ci dice che nel comune di Genova risiedono 559.972, al primo aprile 2022, in ulteriore calo da inizio anno (560.688), in 3 mesi Genova ha perso ulteriori 700 abitanti".

Sui numeri comunicati da Bucci il docente afferma: "Sono curioso di verificare tutti gli aspetti metodologici dei calcoli effettuati da Bucci e le fonti esatte e certificate, è vero che nelle grandi città ci sono abitanti 'presenti', ma non ufficialmente residenti, ma ci sono anche i residenti che di fatto non ci sono, mi pare che il sindaco tenda a sommare e non a sottrarre, per esempio nel calcolo vengono aggiunti anche i turisti, ma anche i genovesi vanno in vacanza e di fatto non ci sono, esistono persone si recano tutti i giorni per motivi di lavoro nel resto della provincia di Genova, nel savonese, nel Basso Piemonte, alcuni giovani stanno tutta la settimana a Milano". Inoltre: "Nel metodo Bucci, bisognerebbe poi capire come una cifra di popolazione temporaneamente presente, ogni giorno diversa, possa diventare un numero annuale".