Comunali, il centrodestra si riunisce per appoggiare la candidatura di Bucci

Si sono riunite venerdì con il sindaco Marco Bucci tutte le forze politiche che appoggeranno la sua candidatura per un suo secondo mandato alla guida della città di Genova.

Erano presenti all’incontro il coordinatore regionale della Lega Edoardo Rixi, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Antonio Oppicelli, il coordinatore regionale Udc Umberto Calcagno, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in rappresentanza di Noi con l'Italia e il presidente della Regione Giovanni Toti in rappresentanza della lista che porterà il suo nome a Genova.

"Tutte le forze politiche - si legge in una nota - hanno condiviso nuovamente l’esigenza di proseguire insieme una esperienza amministrativa che ha ottenuto straordinari risultati in questi cinque anni pur costellati da drammatiche emergenze, dal crollo del ponte Morandi al covid. Tutte le forze politiche hanno concordato di valutare con il sindaco Bucci il perimetro dell'alleanza che lo sostiene, con il possibile sostegno di nuove energie che volessero eventualmente aggiungersi all'esperienza amministrativa, senza ovviamente snaturarne in alcun modo i progetti politici".



Nei prossimi giorni i partiti torneranno a riunirsi per condividere i punti del programma da portare avanti.