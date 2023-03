Disabili, approvata mozione per adeguamento marciapiede in viale Brigate Partigiane

Il Municipio Medio Levante ha approvato una mozione presentata dalla Lega per adeguare il marciapiede di viale Brigate Partigiane alla discesa disabili. A darne notizia è Paola Cerri, capogruppo della Lega per il Municipio VII.

"Garantire l'accessibilità e la vivibilità della città per le persone con disabilità è un segno di civiltà - dichiara Cerri -. In alcune zone di Genova, dopo lo spostamento delle strisce pedonali, ci troviamo davanti a marciapiedi inadeguati per la discesa dei disabili con pericolo e disagio per le persone con ridotta capacità motoria. La mozione della Lega per adeguare alla discesa disabili il marciapiede di viale Brigate Partigiane, all'altezza del civico 12, ha avuto il sì unanime in commissione del Municipio Medio Levante".

"Inoltre - prosegue la capogruppo della Lega - abbiamo chiesto di poter avere la mappatura degli attraversamenti non idonei per poter poi intervenire anche a livello comunale. La politica ha un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e deve prestare massima attenzione a questo tema, promuovendo politiche inclusive e mirate a rimuovere le barriere architettoniche, sociali e culturali che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità".