Regione, la proposta della Lista Sansa: "Mettiamo un bonus cultura regionale"

Mentre il governo pensa a come rimodulare il bonus cultura, tra 18 App e merito, in Liguria la Lista Sansa prova a introdurre una misura locale mirata alle scuole.

La consigliera Selena Candia, nel corso della seduta del consiglio regionale dedicata al bilancio, ha proposto infatti un emendamento per l'istituzione di un fondo da 600.000 euro per contrastare la povertà educativa e rilanciare il settore culturale locale.

"L'idea - spiega Candia a Dire - è di permettere ai bambini delle scuole elementari e medie, soprattutto delle aree periferiche e interne, di accedere alla cultura, aiutandoli a comprare biglietti per il teatro, per le mostre, per laboratori. Vogliamo evitare che l'accesso ai luoghi della cultura e a eventi formativi a pagamento come quelli del Festival della Scienza possano partecipare solo bambini delle famiglie più abbienti".