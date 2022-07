Bolkestein, la Lega replica ai totiani: "Parlate di centrodestra unito poi votate con la sinistra"

Non si fermano le polemiche tra i totiani e la Lega, a livello regionale e nazionale: la nuova scintilla di malcontento si è accesa nei giorni scorsi, con l'attacco del senatore leghista Paolo Ripamonti, relatore del ddl Concorrenza, che ha sottolineato come il partito del Carroccio abbia votato l'emendamento per escludere i balneari dalla Bolkestein mentre Coraggio Italia - il soggetto politico del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - no. Alla fine, l'emendamento non è passato. La Lista Toti aveva risposto paragonando la difesa delle spiagge della Lega agli 'zecchini d'oro di Pinocchio'.

"Al senatore Ripamonti chiedo solo di smetterla di prendere in giro con iniziative perfettamente inutili - le parole di Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale della Lista Toti -. A questo punto ci hanno portato i parolai che pur governando hanno solo prodotto illusioni".

Infine, la replica oggi di Sara Foscolo, deputata ligure della Lega e capogruppo del Carroccio a Pietra Ligure: "Apprendo con stupore e un po’ di rammarico che i parlamentari appartenenti al movimento del presidente Toti, a differenza del resto del centrodestra unito e compatto, in Senato hanno votato contro un emendamento che chiedeva all’Ue di rivedere la direttiva Bolkestein e di escludere il comparto balneare dai suoi effetti. Era un’opportunità per fare la differenza: perché i senatori di Toti hanno votato contro, diversamente da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia? Facile parlare di necessità di centrodestra unito, ma se il cosiddetto ‘centro’ dopo tante parole, alla prova dei fatti vota assieme alla sinistra, contro una categoria, c’è qualcosa che non va".