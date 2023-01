Bolkestein, Mascia: "Vogliamo tutelare le professionalità formate nel corso di decenni"

"È interesse comune che i nostri litorali godano di efficaci opere di protezione": sono le parole dell’assessore al Demanio Marittimo Mario Mascia che ha risposto all’interrogazione del consigliere Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro) in merito alle azioni che il Comune intenderà intraprendere in relazione alla cosiddetta Bolkestein sulle concessioni demaniali marittime.

"Chi opera nel settore - prosegue l’assessore Mascia - deve essere in grado di investire e di essere tutelato dalle mareggiate. L’interesse è quello di tutelare e preservare le professionalità che si sono formate nel corso di decenni e il cui operato ha portato anche una ricaduta occupazionale sul litorale: faccio riferimento anche agli operatori dei circoli ricreativi e sportivi, della pesca sportiva, che sono un collante sociale e che in questo momento hanno un margine di incertezza lavorativa. Il Comune, sotto il punto di vista del percorso amministrativo, procederà a bandire le gare per le concessioni così come previsto dall’art. 3 della legge 118/2022 che prevede le concessioni fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2024 qualora ci fossero oggettive e comprovate difficoltà a concludere entro la data stabilita. Non vogliamo navigare a vista dando proroghe di anno in anno, Ricordo che siamo ancora in attesa di decreti legislativi che devono ancora essere emanati e confidiamo che la norma venga recepita anche per tutelare l’interesse economico degli operatori".