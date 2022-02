Boccadasse, nomi delle vie in dialetto: il Comune approva

Prende corpo il progetto delle targhe con i nomi delle vie in genovese nella zona di Boccadasse. Come Genova Today aveva raccontato il mese scorso la Pro Loco aveva lanciato l'idea, nell'ambito della 'Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali', di recuperare l'antica toponomastica del borgo di Boccadasse, "un importante patrimonio culturale da valorizzare" l'aveva definito il presidente della Pro Loco Cesare Pastorino.

Nell'ultima seduta del consiglio comunale di Genova, mercoledì 8 febbraio 2022, è stata approvata una mozione presentata da Alberto Pandolfo e firmata dai consiglieri del gruppo del Partito Democratico, che impegna sindaco e giunta comunale a far si che possano riportare le denominazioni dialettali accanto a quelle attuali, una leggera modifica chiesta dalla giunta rispetto alla mozione originale in cui si prevedevano invece nuove targhe da realizzare con materiali tipici liguri come l’ardesia o la pietra rosa di Finale.

Alberto Pandolfo, nel suo intervento in aula ha ricordato anche l'importanza della definitiva messa in sicurezza del borgo. A metà novembre il tema della protezione dalle mareggiate era già anche in consiglio comunale, l'assessore Piciocchi aveva promesso di poter dare risposte nel giro di qualche mesi, si attendono novità.

Le antiche denominazioni di Boccadasse

Per l'esatta traduzione in genovese la Pro Loco ha collaborato con il professor Franco Bampi, presidente dell'associazione genovese 'A Compagna'. E allora il controviale di via Boccadasse tornerebbe a essere anche 'a crêuza', gli ex lavatoi 'i tréuggi', l'archivolto di via Boccadasse 'o portelìn', via della Casa si dividerebbe tra 'Cà nêuva de d'âto', 'de sótta' e 'a portàssa', ma ci sarebbero anche 'o gîo da pûa (angolo con via Beretta), 'o carogétto' (tra via della Casa e via Capo Santa Chiara), 'o pròu' (piazza Nettuno), 'a montâ da gêxa' (via Aurora), 'câo de d'âto' (belvedere Firpo), 'sótta a o câo' (piazza Bassano), 'cà di Lucchi' (via Capo Santa Chiara inferiore), 'segurtæ' (via Capo Santa Chiara', 'de poìncia' (via Capo Santa Chiara al mare), 'a scainâ' (via della Scalinata), 'e lìgge' (via capo Santa Chiara/al Belvedere) e 'a torètta' (belvedere di Capo Santa Chiara).