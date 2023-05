Blu Area a levante: censire gli attuali parcheggi prima di procedere, la richiesta di Serena Finocchio

L'ex candidata presidente del Municipio Levante per la coalizione progressista e attuale consigliera di opposizione, Serena Finocchio, torna sulla questione dei parcheggi a pagamento a levante, per i quali sono in corso valutazioni da parte delle autorità preposte.

"Giovedì scorso - ricorda Finocchio - ho presentato un'interrogazione sulle aree blu e isole azzurre, che nasceranno sul levante genovese. Il Municipio Levante è uno de pochi, se non l'unico municipio, dove i parcheggi bianchi negli anni sono rimasti ancora presenti sul territorio in proporzione nettamente a favore rispetto a quelli definiti 'blu' e a pagamento".

"Prefazione importante - prosegue Finocchio -: questo ha fatto sì che in zone limitrofe al municipio medio levante i residenti di altri municipi vengano proprio a lasciare la propria auto, aggirando così la sosta a pagamento. Nell'interrogazione chiedevo chiarimenti sull'ipotesi di un piano per Sturla, Quarto, Nervi, dove, al momento, la riprogettazione dei parcheggi interesserebbe via del Commercio, via Donato Somma, via Orlando, area di Vernazzola e via Carrara".

"Il presidente - ricorda la consigliera - ha affermato che le vie citate sono solo a titolo esemplificativo: tutto è ancora in discussione fino a quando il progetto non sarà approvato. A breve il 23 maggio alle ore 15.30 ci sarà una commissione dedicata aperta a tutta la cittadinanza. Spero che questo orario sia dovuto per la presenza di tecnici del Comune, altrimenti per chi lavora ed è interessato all'argomento sarà molto difficile partecipare".

"Quello che reputo si debba fare come prima cosa - esorta Finocchio - è innanzitutto un progetto di fattibilità per capire quali e quanti siano i parcheggi in totale presenti sul territorio, suddivisi, anche, per numero di abitanti. Sul territorio del levante, ad oggi, moltissimi parcheggi sono 'tollerati', cioè non sono tracciati, ma permettono, nonostante tutto, ai residenti di poter lasciare la propria auto. Con la creazione delle aree blu, questa possibilità probabilmente andrà a sparire e inevitabilmente porterà a una riduzione del numero globale di parcheggi per chi è residente".

"Esempio pratico - prosegue la consigliera del Municipio Levante -: in via Orlando si dimezzerebbero i parcheggi perché la fila di macchine lato monte è tollerata ma impossibile ritracciarla e sarebbero soggetti a continui controlli e sanzioni. Se si pensa che per di più con la creazione dei 4 assi perderemo ulteriormente altre aree destinate al parcheggio, personalmente prima di procedere farei i conti dei parcheggi davvero a disposizione e dopo di che incontrerei la cittadinanza".

"Per adesso - conclude - l'assessore Carleo ha affermato che l'idea è quella di applicare questo nuovo asset esclusivamente nei quartieri del litorale, ma questo secondo voi risolverà il problema parcheggio nel suo complesso o semplicemente sposterà in altri quartieri la situazione appena descritta?".