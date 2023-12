Bilancio, al via la discussione in consiglio regionale: manovra da oltre 7 miliardi

È di oltre 7 miliardi di euro la manovra di bilancio in discussione in consiglio regionale: per poter affrontare tutti i punti e la discussione che si prospetta lunga, sono stati destinati tre giorni al documento, oggi, martedì 19 dicembre, e poi anche il 20 e il 21 (in cui si procederà a oltranza). Domani, invece, prenderanno via le tre giornate per l'analisi del bilancio del Comune.

Ad aprire i lavori, la relazione del presidente della Regione e assessore al Bilancio Giovanni Toti. I capisaldi della manovra sono investimenti, sanità, politiche sociali, sviluppo economico: “È una manovra che guarda al futuro, la più ambiziosa degli ultimi otto anni in termini di investimenti senza dimenticare il sostegno alle fasce più fragili della popolazione attraverso una serie di servizi che prima non esistevano come gli asili nido gratuiti, lo stop agli aumenti degli abbonamenti dei pendolari, gli sconti per i giovani che vanno in treno con la gratuità sotto i 19 anni: tutti soldi che mettiamo nelle tasche delle famiglie". In termini di cassa, le entrate risultano pari a circa 11 miliardi e 363 milioni di euro, la spesa a circa 11 miliardi e 296 milioni di euro, con un fondo cassa finale presunto di 67,6 milioni di euro.

Diversi i punti affrontati da Toti: per quanto riguarda la sanità, “in attesa di conoscere le decisioni sul patto di stabilità e della manovra statale, argomenti al centro della discussione nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni, abbiamo scelto di garantire anche per il 2024 le risorse del fondo Gravi Disabilità, per un importo di 16 milioni di euro, di investire oltre 50 milioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, in un quadro che vede pubblico e privato lavorare per lo stesso obiettivo”.

Dal 2024 verranno inoltre garantiti gli asili nido gratuiti per circa 22mila famiglie con un Isee sociale fino a 35mila euro e partirà anche la sperimentazione dell’insegnamento dell’inglese nel sistema 0-6 anni. Per quanto riguarda il sistema di trasporto ferroviario regionale, “da gennaio sarà in vigore la gratuità per tutti i liguri under19 nella tratta da casa a scuola (o università o istituto di formazione) e, analogamente, lo sconto del 50% per gli under26”.

Per il settore di cultura e spettacolo, senza tener conto delle risorse Pnrr, la manovra prevede oltre 12 milioni di euro tra spesa corrente e investimenti, ad esempio a sostegno del sistema dei teatri (che per l’annualità 2024 beneficerà di circa 2 milioni e 677 mila euro), di istituzioni culturali (come Palazzo Ducale, Istituti Storici della Resistenza, Istituzioni culturali e Museo dell’Emigrazione Italiana), iniziative culturali e di spettacolo promosse dal mondo associativo e dai Comuni e la valorizzazione dei beni culturali e della loro fruizione digitale.

Tra le altre misure previste nella manovra, 500mila euro per garantire la prima visita gratuita dal veterinario per i proprietari di animali d’affezione (in relazione all’Isee), potenziata la "Dote sport" a sostegno delle famiglie con figli che praticano attività sportiva (stanziati 2 milioni, 900mila euro in più rispetto all’edizione precedente), confermato il ‘Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale’ (Irpef) con una dotazione di 5 milioni di euro (in corso il confronto con i sindacati per individuare beneficiari). E poi nuove esenzioni dalla tassa auto per specifiche categorie di veicoli: quelli di proprietà delle squadre di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, autobus storici destinati anche all’impiego in manifestazioni ed eventi di promozione turistica del territorio ligure e autocarri alimentati a gnl, di cui si sta sperimentando l’incentivazione per una mobilità più sostenibile.

