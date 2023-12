Bilancio Regione, Pd all'attacco: "Oltre 5 milioni per la comunicazione, imbarazzante"

Una "quantità di risorse francamente imbarazzante": questo il commento di Luca Garibaldi, capogruppo Pd in consiglio regionale, a proposito delle spese per la comunicazione previste dalla giunta e dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

La quota per la comunicazione infatti ammonterebbe a cinque milioni di euro, secondo i calcoli del capogruppo dem il doppio rispetto al 2021: "Per darvi una dimensione di quanto impattino, per il diritto allo studio si spendono 3,5 milioni". Questa è solo un'anteprima delle contestazioni alla manovra di bilancio che verranno condensate mercoledì in una conferenza stampa di tutto il gruppo.

C'è, però, un'altra misura che finisce nel mirino di Garibaldi e che, secondo il consigliere, condivide con quella precedente l'obiettivo di "rafforzare sempre più la macchina della comunicazione per costruire consenso e per contrastare la realtà dei fatti, che mi pare ormai bussi abbastanza le porte, a partire dalla sanità". Si tratta di quella che il dem ribattezza la norma "Salva staff": in sostanza, spiega, "la giunta aumenta di altri 700.000 euro i fondi a disposizione per gli staff, dopo averli già raddoppiati nel 2020. Inoltre, tutto il personale che lavora temporaneamente come staff della giunta in distacco da altri enti regionali diventerà dalla sera alla mattina personale della giunta regionale".

Insomma, conclude Garibaldi, "una manovra da oltre 700.000 euro per stabilizzare gli staff di Toti e della giunta, alla faccia di concorsi, progressioni di carriera e tutto il resto".