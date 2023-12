Bilancio regionale, lista Sansa: "Fiumi di denaro per privatizzazioni e marchette"

Molte ombre e qualche piccola luce. È l'opinione dei consiglieri regionali di minoranza della Lista Sansa dopo l'illustrazione sul bilancio.

Ferruccio Sansa e Roberto Centi, insieme alla consigliera Selena Candia, puntano il dito contro la mancanza di programmazione che caratterizza una manovra che definiscono "farcita di provvedimenti spot e di ingenti finanziamenti per 'marchette', privatizzazioni e discutibili campagne di comunicazione".

Nella discussione in aula i tre consiglieri regionali hanno portato circa 80 documenti - tra emendamenti, mozioni e ordini del giorno. "Abbiamo provato a restituire un disegno di Liguria diverso, dove le priorità sono l'aspetto demografico (sostegno a chi fa figli e all'immigrazione), la sanità pubblica fondata sul reale fabbisogno dei territori, la scuola e il concetto di bene pubblico, partendo dalle spiagge".

“Italo Calvino diceva: leggi un libro e poi prova a disegnare quello che hai letto. Se è un buon libro, riuscirai a fare un bel disegno. Ecco, dopo aver letto anche quest’anno il bilancio della Giunta guidata da Giovanni Toti io non riesco a disegnare proprio niente – commenta il capogruppo della Lista, Ferruccio Sansa -. La gente attende anni per fare esami e Toti spende 11,29 milioni per conservare il suo potere. Con la stessa cifra si potrebbe risolvere il problema delle liste di attesa. Parliamo di 5,3 milioni per la propaganda, cioè le solite marchette in pubblicità su TV, giornali, siti e muri di ogni città e 5,99 milioni per le spese di il funzionamento della giunta e delle segreterie politiche sue e dei suoi assessori. Roba da fare invidia al Quirinale”.

A queste critiche Ferruccio Sansa ha affiancato una serie di proposte per provare a cambiare la visione della Liguria. “Dobbiamo partire da una prima considerazione, che è la madre di tutte le altre: la Liguria senza persone semplicemente non esiste più – spiega Sansa -. E le soluzioni sono due: primo, sostenere i giovani che vogliono avere figli; secondo, aiutare chi vuole immigrare nella nostra terra e condivide la nostra idea di società. Nello specifico abbiamo proposto mezzo milione (in forma di decontribuzioni) alle imprese medie e piccole che assumono donne al primo figlio, finanziamenti di un milione per coprire il 100 per cento del congedo parentale dei padri, finanziamenti di 5 milioni per assumere e sostenere personale per gli asili da 3 a 36 mesi, cinque milioni per chi ristruttura abitazioni nell'entroterra e nelle aree a rischio spopolamento. A condizione che dimostri la propria residenza o l'affitto a canone calmierato a chi vi risiede. E tante altre misure che mettiamo a disposizione di tutto il Consiglio regionale, senza alcuna preclusione”.

Nella sua relazione di minoranza anche il consigliere Roberto Centi ha evidenziato i principali punti critici della manovra, senza tuttavia omettere le (poche) misure buone.

“È un bilancio fatto di molte ombre - sottolinea Centi - con qualche spiraglio di luce portato sempre, o quasi, dalla mano del lavoro delle Commissioni con le loro audizioni, dalla mano del Consiglio e dalla mano di uffici competenti e produttivi. Noi vorremmo che questo fosse l’inizio di una strada che può portare la Liguria molto lontano, in una direzione positiva, i cui obiettivi siano quelli del benessere dei cittadini e del rispetto della nostra funzione democratica”.

Entrando nel merito delle critiche il consigliere Centi si è soffermato sulla mancanza di una vera programmazione, con diversi provvedimenti spot in tutti gli ambiti, che talora anticipano iter legislativi attraverso l'uso degli emendamenti.

“In questo bilancio troviamo delle spese sanitarie di enorme entità senza che sia stato predisposto uno studio serio con i numeri del reale fabbisogno e della situazione epidemiologica, che eviti quindi gli enormi squilibri tra i territori, che oggi penalizzano soprattutto le province della Spezia e di Imperia – osserva Centi -. Ho espresso la mia contrarietà anche alle visite mediche di personale pubblico in strutture private convenzionate, alla proroga sulla stesura dei nuovi Puc fino al 2026; e ho manifestato per l'ennesima volta la mia forte preoccupazione per le rate del debito monstre contratto dal privato per il nuovo Felettino della Spezia, rate di cui deve farsi carico la Regione e non l'Asl 5”.

“Ho l'onestà intellettuale per riconoscere che in questo bilancio sono state previste anche alcune misure positive – conclude Centi -. La formazione professionale, i servizi socio-sanitari e per le gravi disabilità, 'Dote sport', l'assoggettabilità a VIA per velocizzare l'iter senza togliere le tutele comunitarie statali. E poi, nella veste di presidente della Commissione Regionale Antimafia, mi ritengo soddisfatto del finanziamento da 600 mila euro che verrà stanziato per 'dar gambe' alla legge sui beni confiscati alla criminalità organizzata”.

La consigliera Selena Candia, pur non essendo tra le relatrici di minoranza, è intervenuta in aula per rimarcare le proposte a cui la Lista Sansa ha lavorato per migliorare la versione finale del Bilancio che verrà approvato entro domani. “La nostra idea di Liguria ha alla base una terra in cui si vive bene, grazie ad una Regione attenta ai bisogni delle persone: un modello molto diverso da quello dei grandi eventi, e per soli turisti, perseguito da Toti – sottolinea Candia -. Nelle nostre proposte abbiamo posto molta attenzione alla scuola, al verde urbano, ai trasporti pubblici, alla sanità (puntando tanto sulla prevenzione), alle discriminazioni e violenze di genere (puntando sull'autonomia economica, il sostegno ai centri antiviolenza e ad una vera educazione sessuale ed affettiva fin dalla scuola materna). Attenzione anche ai beni comuni come mare e spiagge, in una Regione che sta facendo di tutto per non aumentare le spiagge libere, pur essendo tra le peggiori di Italia a livello numerico e qualitativo (delle spiagge libere). “Come scuola – aggiunge la consigliera della Lista Sansa - cerchiamo di dare un aiuto agli alunni e alunne delle periferie e delle aree interne, per permettere loro di accedere ad attività culturali. Vogliamo, inoltre, aiutare attraverso un progetto di mediazione i minori di origine straniera ad inserirsi sul nostro territorio”.