Bilancio, dopo 14 ore di seduta inizia la seconda giornata in consiglio comunale

Si è chiusa alle 23 la prima giornata del consiglio comunale dedicata al bilancio 2024-2026, dopo 14 ore di seduta. Riprenderà giovedì mattina alle 9 con l'esposizione dei restanti ordini del giorno da parte dei consiglieri del Pd (che in totale ne hanno portati 11.668, per un totale di 8 ore di discussione assegnate al gruppo).

In totale 12.425 ordini del giorno e 10 emendamenti: a prendere la parola, per la maggioranza (che in totale ha impiegato un'ora) Angiolo Veroli per Vince Genova, Federico Bertorello, Fabio Ariotti e Alessio Bevilacqua per la Lega, Vincenzo Falcone, Franco De Benedictis, Valeriano Vacalebre e Laura Gaggero per FdI, Stefano Costa e Paolo Aimè per Forza Italia, Lorenzo Pellerano, Umberto Lo Grasso e Nicholas Gandolfo per Liguria al Centro.

Per quanto riguarda l'opposizione, un mare di critiche al documento della giunta: la prima a parlare aprendo il consiglio comunale è stata Cristina Lodi per il gruppo misto, con due ore di discussione. A seguire, Fabio Ceraudo (M5s), Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) e infine per il corposo elenco di odg del Pd, Alberto Pandolfo, Donatella Alfonso, Simohamed Kaabour, Rita Bruzzone, Davide Patrone, Lila Bonicioli e Monica Russo.

Anche oggi si prevede una sessione che va dalle 9 alle 23, per poi finire domani. Ma non è escluso che l'approvazione definitiva del bilancio possa comportare il prolungamento della seduta anche di notte per i tempi di votazione dei documenti.

Nel frattempo, va avanti la discussione in consiglio regionale anch'essa legata al bilancio, iniziata martedì: in questo caso si terminerà giovedì, procedendo a oltranza. Oggi i lavori saranno inevitabilmente segnati dalla morte improvvisa del consigliere Sauro Manucci, stroncato da un malore mercoledì sera dopo la cena di Natale con i consiglieri di maggioranza.