Bilancio: il Pd deposita 12mila documenti: "Per una vera discussione in consiglio"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha annunciato di aver depositato quasi 12mila documenti, tra ordini del giorno ed emendamenti, in vista del consiglio comunale in cui dovrà essere approvato il bilancio. Le prossime sedute sono previste dal 20 al 22 dicembre, a partire dalle ore 9. "Dopo giorni di discussioni nelle commissioni consiliari caratterizzate da informazioni omesse, documenti mancanti e risposte negate - affermano gli esponenti Dem - alla scadenza del termine per presentare i documenti collegati ne abbiamo depositati quasi dodicimila per immaginare una città diversa, più giusta e più equa".

Nelle ultime settimane non sono mancate le scintille tra maggioranza e opposizione: il centrosinistra ha disertato un incontro pubblico convocato dal vicesindaco Piciocchi per un confronto con gli esponenti dei consigli municipali, poi in diversi Municipi le polemiche si sono rinnovate, botta e risposta tra maggioranza e minoranza nel Municipio Media Val Bisagno, uscita della minoranza dall'aula nel Centro Est e anche in Bassa Val Bisagno dove l'opposizione ha chiesto chiarimenti al Comune per l'interpretazione del regolamento sul numero legale.

Simone D’Angelo, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Tursi, attacca la giunta Bucci: "I documenti programmatici che ci sono stati consegnati delineano un quadro preoccupante e tratteggiano in modo ancora più chiaro il futuro immaginato dal centrodestra per questa città, una volta terminato l’effetto del Pnrr: tutelare gli interessi di pochi, tagliare i servizi di base, costruire una città sempre più lontana dai reali interessi di chi la abita".

"In queste settimane - aggiunge D'Angelo - abbiamo visto negata la possibilità di avere una vera discussione. Per questo abbiamo lavorato per presentare documenti che consentano di avere in Consiglio Comunale il dibattito negato nelle Commissioni, provando a portare sul tavolo proposte per una città in grado di dare opportunità e servizi in primis alle categorie più fragili e penalizzate, a partire da giovani e anziani".