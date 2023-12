Al via la tre giorni del bilancio in consiglio comunale: più di 12mila tra ordini del giorno ed emendamenti

Ha preso il via questa mattina (mercoledì 20 dicembre) la tre giorni di consiglio comunale che discuterà e voterà il bilancio di previsione 2024-2026.

Sulla manovra sono stati presentati 12.425 ordini del giorno ed emendamenti: ben 11.668 sono presentati dal Pd "per avere in consiglio la discussione negata nelle commissioni", 350 dalla lista Rossoverde, 220 dal M5s, 117 dal gruppo misto, e poi per quanto riguarda la maggioranza 28 dalla Lega, 19 da Forza Italia, 12 da Liguria al Centro, 19 da FdI e 1 da Vince Genova.

Per quanto riguarda i tempi di discussione, si preannunciano ovviamente lunghi seppure già contingentati: 8 ore sono attribuite al Pd per illustrare i propri documenti, 2 alla lista Rossoverde, 2 al gruppo misto, 2 al M5s, mentre un'ora in totale per i gruppi di maggioranza (5 minuti per Vince Genova, 20 per la Lega, 10 per FdI, 20 per FI e 10 per Liguiria al Centro). Non è escluso che l'approvazione definitiva del bilancio possa comportare il prolungamento della seduta anche di notte per i tempi di votazione dei documenti.

Prima dell'inizio della discussione, il capogruppo della Lega Federico Bertorello ha regalato scherzosamente al presidente del consiglio comunale, Carmelo Cassibba, i cartellini da arbitro di serie A.

Nelle ultime settimane, a Tursi e nei municipi, non sono mancate le scintille: il centrosinistra ha disertato un incontro pubblico convocato dal vicesindaco Piciocchi per un confronto con gli esponenti dei consigli municipali, poi in diversi Municipi le polemiche si sono rinnovate, botta e risposta tra maggioranza e minoranza nel Municipio Media Val Bisagno, uscita della minoranza dall'aula nel Centro Est e anche in Bassa Val Bisagno dove l'opposizione ha chiesto chiarimenti al Comune per l'interpretazione del regolamento sul numero legale.

Nel frattempo, va avanti la discussione in consiglio regionale anch'essa legata al bilancio, iniziata ieri: in questo caso si terminerà giovedì, procedendo a oltranza.