Tursi, approvato il bilancio dopo quattro giornate di discussioni

Nessuna sorpresa al termine della lunga discussione di tre giorni che ha portato alla votazione del bilancio del Comune di Genova: alla fine, poco dopo mezzogiorno, il documento è stato approvato da 22 consiglieri su 37 presenti. 14 i contrari e si conta anche un astenuto.

La delibera proposta dalla giunta al consiglio con i documenti previsionali programmatici 2023/2025 è stata discussa prima di Natale con una maxiseduta durata tre giorni, in cui sono stati illustrati 605 ordini del giorno (inizialmente erano 4.550) presentati dai consiglieri di maggioranza e opposizione. Di questi 605 uno è stato ritirato, 511 sono stati approvati e 93 sono stati respinti. Tre giorni - a cui si aggiunge quello della votazione di oggi - ricchi di discussioni e polemiche anche accese sul futuro e la visione della città, tra le critiche dell'opposizione e la maggioranza che ha difeso l'operato della giunta.

Dello Strologo (Genova Civica): "Tempi troppo compressi, manca una visione della giunta su molti argomenti cruciali"

Nella mattina di oggi, 27 dicembre, è arrivato il momento della votazione preceduta dalle dichiarazioni dei capigruppo e non sono mancate le polemiche. Critiche dure sono arrivate da Genova Civica, M5s, lista Rossoverde, Pd e Uniti per la Costituzione (unica forza, quest'ultima, a essersi astenuta): "Parte delle nostre sollecitazioni è stata accolta prima dalla giunta e poi dal consiglio: ciò dimostra che la nostra è un'opposizione cosruttiva - ha detto Ariel Dello Strologo - ma abbiamo dovuto denunciare più volte l'inadeguatezza di alcuni passaggi importanti che ci avrebbero permesso di arrivare più preparati: tempi troppo compressi, non è possibile che tutto venga concentrato in meno di un mese. Domande cruciali, come ad esempio quelle su Amt o Amiu, specialmente dopo l'aumento delle tariffe, non hanno ricevuto risposta. Non capiamo qual è il ragionamento della giunta sul retroporto, sono anni che aspettiamo un piano regolatore portuale che tarda ad arrivare. Nemmeno per la cultura non è chiara la visione della giunta con un assessore che continua a mancare". Nessuna visione da parte della giunta nemmeno per lista Rossoverde e M5s: "È una giunta - ha detto il pentastellato Fabio Ceraudo - che trasforma la polizia locale in bancomat per il Comune, con il ruolo di multare clochard che rovistano tra i rifiuti, con uno studio stilato dal Sole24Ore che pone Genova come decima città più insicura d'Italia. Per quanto riguarda il lavoro, hanno chiuso per sempre 400 saracinesche, e poi sindaco avrei desiderato vederla al fianco dei lavoratori nei cortei per dimostrare solidarietà, anziché additarli come teppisti".

D'Angelo (Pd): "Il bilancio di una Genova eslcludente e classista"

Per il Pd invece una visione, l'attuale giunta, la ha: "È quella di una Genova escludente e classista, dove va avanti chi può e gli altri si arrangiano - dice Simone D'Angelo, capogruppo dem -. Il Comune approva il bilancio senza tener conto dei pareri negativi di due dei municipi più importanti. La partecipazione nelle commissioni è stata osteggiata, alla volontà del contingentamento dei tempi è corrisposto un rallentamento della democrazia: tra scarso preavviso e tempi compressi, è stata quasi impossibile la partecipazione ai lavori. L'unica grande garanzia è la fedeltà a un uomo solo, il sindaco, ma chi risponde a un uomo solo non risponde alla città. Vediamo una città rassegnata di fronte al declino e da Genova, chi può, se ne va"

FdI: "Ci vuole maggior sinergia tra sindaco e maggioranza"

I consiglieri di maggioranza hanno difeso l'operato di sindaco e giunta, ma alcuni non hanno celato insoddisfazione per come sono stati condotti i lavori e hanno mandato un messaggio in Aula Rossa: "Come FdI - dice il capogruppo Francesco De Benedictis - apprezziamo che la cultura abbia impegnato particolari fondi, ma gradiremmo che oltre la puntuale rendicontazione delle spese fosse evidenziata un'attenzione dedicata alla cultura popolare. A nome di FdI riteniamo che una chiave per operare meglio sia la maggiore sinergia e un reciproco ascolto tra sindaco e maggioranza, e al tempo stesso tra giunta e maggioranza: se i progetti si condividono tutto va meglio, non vorremmo che i progetti andassero avanti solo tramite l'approvazione in giunta ma anche attraverso una condivisione con tutto il consiglio comunale". Per il resto "il bilancio evidenzia equilibri tra entrate e uscite e consente di investire per creare una città ambiziosa, verde, sociale e molto vicina ai cittadini. La spesa per i servizi sociali è costantemente accresciuta in questi anni e Genova è uno dei cinque capoluoghi di città metropolitane con il bilancio in equilibrio".

Bucci: "Abbiamo ridotto il debito"

Alla fine degli interventi dei capigruppo, ha preso la parola il sindaco Marco Bucci: "Il bilancio preventivo è migliore di quello dell'anno passato. Abbiamo ridotto il debito di 150 milioni, oggi paghiamo poco più di un miliardo. Ridurre il debito vuol dire lavorare per il futuro e per i giovani. Per quanto riguarda il sociale, non si può dire che non facciamo nulla: ci sono 63 milioni a bilancio, a fronte di 43 milioni nel 2016. Questi soldi vanno a qualcuno: se avete dubbi andate a controllare quello che fanno le aziende e le associazioni del terzo settore che ricevono questi soldi, se spendono bene o no i soldi, dal nostro punto di vista il lavoro lo facciamo bene. La spesa per i servizi sociali include i trasferimenti del Comune da parte dello Stato? Sì, è un lavoro che fa l'amministrazione, mentre in passato non si partecipava nemmeno ai bandi e poi ci si lamentava perché non c'erano soldi".

Per quanto riguarda l'ideologia, "se io sono di destra non lo so, a volte quando parlo mi dicono che sono più a sinistra io di quelli del Pd, lo dicono anche i sindacati, non me ne faccio un vanto ma chi tira fuori l'ideologia dimostra di essere ancorato ai sistemi del passato. Oggi noi siamo diversi, diamo fastidio, siamo sopra a queste cose e voliamo più alto, è un beneficio per la città che viene condizionata dai fatti, non da chi la pensa in un modo o in un altro".

Alcuni consiglieri si sono lamentati per il percorso veloce del bilancio: "Potrei essere d'accordo che potevamo parlarne di più, abbiamo fatto 13 commissioni, tre in più rispetto all'anno scorso, e abbiamo impiegato tre settimane. Velocità è sinonimo di efficienza, ed è quello che tutti chiedono".

Preoccupazione è stata espressa anche dai consiglieri sulle sorti delle partecipate, tra Amiu e Amt: "L'obiettivo delle partecipate non è fare profitto - ha detto Bucci - bensì dare il miglior servizio al minor costo. Con questo criterio abbiamo voluto tenere le tariffe al valore più basso possibile per consentire di andare in pareggio a tutte le aziende".

Per quanto riguarda la cultura, "il 2022 è stato l'anno migliore di sempre in termini di manifestazioni, internazionalizzazione degli eventi, spettatori e partecipanti. Per la prima volta a Genova abbiamo un piano triennale della cultura fatto attraverso tutti gli enti che partecipano alla cultura, tra teatri e musei. Turismo e cultura sono cose diverse che viaggiano su binari paralleli ma che alla fine stanno sempre vicini".