La richiesta dei Comuni della provincia: "Biglietto integrato ovunque ed estensione ferrovia metropolitana"

Poter utilizzare il biglietto integrato treno-bus anche in provincia e prolungare la ferrovia metropolitana (che ad oggi si ferma a Voltri) fino a Cogoleto: sono queste le richieste dei Comuni del ponente della Città Metropolitana.

Il discorso ruota intorno al fatto che, ogni giorno, sono molti i cittadini di Arenzano e Cogoleto - ultimi due Comuni prima della provincia di Savona - che si spostano verso Genova, distante solo pochi chilometri, utilizzando il trasporto ferroviario: sono infatti intensi i rapporti con il capoluogo relativamente ad attività economiche, servizi essenziali, relazioni culturali e caratteristiche territoriali, e proprio per questo la necessità è poter usufruire di servizi migliori per poter raggiungere la città.

Biglietto integrato: "I nostri cittadini spendono più del doppio rispetto a un genovese per un tragitto analogo"

I sindaci e gli assessori alla Viabilità di Arenzano e Cogoleto - rispettivamente Francesco Silvestrini, Matteo Rossi, Paolo Bruzzone e Stefano Damonte - hanno dunque preso carta e penna e scritto una lettera a Trenitalia, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova.

Pur essendoci moltissime persone che, per lavoro o studio, gravitano intorno a Genova, "i cittadini dei nostri due Comuni - dicono - non godono del biglietto integrato valido all'interno del Comune di Genova e, per compiere un tragitto analogo, spendono ben più del doppio". Basti pensare che, tra Arenzano e Voltri, non ci sono neppure 10 km, mentre per andare da una parte all'altra di Genova (da Voltri a Nervi, per esempio) ci sono quasi 32 km. Stesso discorso vale a levante. Eppure, spostarsi tra Comuni diversi costa molto di più.

Non è la prima volta che le due cittadine di ponente sollevano la questione, vecchio cavallo di battaglia anche di Stefano Damonte, vicesindaco di Cogoleto tornato nuovamente di recente in consiglio metropolitano.

Una richiesta portata avanti da anni

Per ripercorrere un po' di cronistoria, il 14 febbraio 2018 proprio la Città Metropolitana aveva votato all’unanimita? una mozione riguardante la richiesta di introduzione del biglietto integrato su tutto il territorio provinciale, "ma sono trascorsi ormai quasi cinque anni e non vi sono stati esiti" sottolinea la lettera.

Più recentemente, l'11 gennaio di quest'anno, il consiglio regionale ha approvato una mozione analoga, impegnandosi all'introduzione del biglietto integrato treno-bus per i Comuni appartenenti alla Citta? Metropolitana, a partire dagli studenti universitari residenti fuori Genova: "Auspichiamo - scrivono gli amministratori - non si debba attendere altri anni prima di veder concretizzato tale impegno. Tuttavia quello del biglietto integrato non e? l'unico tema importante".

La linea ferroviaria metropolitana: "Da estendere fino a Cogoleto"

La linea ferroviaria metropolitana si ferma a Genova Voltri, "interrompendo una rete di trasporto che, per logica, dovrebbe avere come capolinea Cogoleto, coprendo l’intera area metropolitana, senza arrestarsi al limitare della citta? capoluogo".

Quali sono gli ementi necessari affinché esista una vera e propria area metropolitana? Per gli amministratori dei due Comuni, "la presenza di una rete di trasporti che colleghi fra loro i diversi ambiti urbani. Invece i nostri Comuni sono certamente piu? assimilabili, quanto ai servizi forniti, a quelli della Provincia di Savona. Anzi, a ben vedere ci sono treni che fermano a Varazze e non qui. Le due amministrazioni ritengono che, pur trattandosi di un potenziamento non pienamente soddisfacente, sarebbe quantomeno un segno di considerazione dell’appartenenza di Arenzano e Cogoleto alla Citta? Metropolitana di Genova, prevedere la fermata nelle nostre stazioni di tutti i treni percorrenti le tratte Savona-Genova e viceversa".