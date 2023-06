Una biblioteca per bimbi 0-6 nel municipio Medio Ponente: la proposta

Uno spazio dedicato alla lettura per e allestito appositamente per piccoli lettori, come quello aperto da poco alla Maddalena: è la proposta di Sara Tassara, consigliera della Lista Rossoverde nel municipio Medio Ponente.

L'idea prende spunto da tre fattori: il primo è l'inaugurazione della già citata biblioteca Kora nel cuore del centro storico, il secondo è l'ampliamento dei servizi per lettori nell'anno in cui Genova è stata proclamata Capitale del Libro, e infine c'è è la convivenza non sempre facile, nelle biblioteche civiche, tra studenti universitari in cerca di concentrazione e bambini piccoli.

Tassara ha presentato in consiglio municipale una mozione che cita il progetto "Nati per Leggere", sviluppato insieme all'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino: "Vero è che nelle biblioteche del nostro municipio il progetto è attivo - spiega - ma sarebbe opportuno trovare uno spazio totalmente dedicato ai bambini. È difficile infatti la convivenza tra chi va in biblioteca per leggere, fare ricerche o concentrarsi, come gli studenti universitari, e i laboratori per i più piccoli che sono vivaci e giocosi". Alcune realtà sarebbero già interessate: "Ci sono associazioni e volontari attivi sul tema che darebbero la loro disponibilità per allestire e gestire un eventuale spazio dedicato ai bimbi. Sarebbe un bel progetto nell'anno di Genova Capitale del Libro".

La mozione di Tassara però non è stata approvata: "Nel documento - conclude - chiedevo di diffondere 'Nati per Leggere' anche nel municipio Medio Ponente, mi è stato replicato il progetto è già attivo e mi sono mostrata disponibile a emendare la mozione, togliendo il riferimento a 'Nati per leggere'. Ma non è stato approvato comunque. Un peccato perché la parte in cui parlavo della biblioteca di quartiere per bambini è quanto mai attuale, ci sono realtà interessate e il municipio potrebbe portare il tema in commissione, trovando magari una collocazione. Non mi arrendo comunque e continuerò a impegnarmi per portare avanti il progetto".

Nell'ambito della proposta, la consigliera intendeva chiedere inoltre al municipio di farsi parte attiva per promuovere la cultura diffondendo il progetto "Io leggo perché" tra le famiglie e le scuole: "È una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche a livello nazionale, ma non tutti sono sempre al corrente di questa occasione preziosa".