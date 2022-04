Bersani e Orlando lanciano Dello Strologo: "Il tema del lavoro deve essere centrale"

Convegno questa mattina a Sestri Ponente sulla centralità del lavoro organizzato dalla Fondazione Diesse. L'evento è stato anche l'occasione per lanciare la candidatura di Ariel Dello Strologo a sindaco di Genova, alla presenza del ministro del lavoro Andrea Orlando e di Pierluigi Bersani.

Il centro sinistra ha rilanciato la questione del lavoro declinandola in chiave locale e riportandola al centro, durante il convegno al teatro Akropolis appena ristrutturato dal Comune con un investimento di oltre mezzo milione di euro.

In prospettiva elezioni, il ministro Orlando si è detto fiducioso di poter strappare al centro destra sia il capoluogo di regione sia Spezia. Ariel Dello Stologo, che alle comunali sarà sostenuto dal centro sinistra e dal Movimento 5 Stelle sul tema del giorno ha dichiarato: “Il problema del lavoro riguarda chi non ce l’ha ma anche chi ce l’ha, perché spesso è precario e sottopagato. Genova deve tornare a essere una città competitiva e non può perdere altri giovani, università e impresa devono stare insieme per creare nuove famiglie e nuovi giovani".