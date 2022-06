Arriva il sindaco dei giovani: il 16enne Benedetto Pesce Maineri rappresenterà i genovesi tra i 15 e i 35 anni

Genova ha il suo primo sindaco dei giovani, presentato oggi in occasione dell'ufficializzazione della giunta comunale. Si chiama Benedetto Pesce Maineri, ha 16 anni, studia al liceo classico D'Oria. Vicepresidente della Consulta giovanile, è stato selezionato attraverso una call to action per rappresentare i cittadini genovesi tra i 15 e i 35 anni: un nuova figura voluta dal sindaco Marco Bucci che aveva già annunciato in campagna elettorale che Genova avrebbe avuto un sindaco dei giovani.

Attivo nel volontariato e nelle pubbliche relazioni per associazioni e enti giovanili - comunica una nota del Comune di Genova - Benedetto Pesce Maineri ha partecipato all’organizzazione della tappa genovese del Neet Working tour del dipartimento delle Politiche giovanili, ha ideato il tavolo della Genovesità, ha partecipato all’ideazione del progetto Green high school dell’assessorato alla Transizione ecologica e del Comune di Genova per un modello di istituto scolastico a ridotto impatto ambientale, alla progettazione di piani di sensibilizzazione nelle scuole ed enti pubblici giovanili con il contributo delle forze armate e di altre associazioni di prevenzione, che partiranno con il prossimo anno scolastico.

Tra gli ambiti di interesse: l’ambiente, l’inclusione giovanile, le tradizioni cittadine, innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile, e poi lo sviluppo e la valorizzazione del futuro dei giovani.

La call to action

Genova è la prima città in Italia ad avere il sindaco dei giovani cittadini e cittadine, selezionato attraverso una call di evidenza pubblica rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 35 anni. Per selezionare il candidato, si legge sul bando, è stato istituito un comitato per la nomina del sindaco dei giovani, composto da un componente, in qualità di presidente, individuato dal sindaco, un componente individuato dall'assessore alle Politiche Culturali, uno individuato dall'assessore all'Avvocatura, uno individuatio dall'assessore alla Sicurezza, e uno individuato da un consigliere comunale con delega sulle materie che impegneranno il sindaco dei giovani.

Il sindaco dei giovani è una figura riconosciuta all’interno dell’amministrazione comunale come “portavoce e rappresentante del pensiero dei giovani” per facilitare “le decisioni in merito alla realizzazione di azioni specifiche che portino la città di Genova a rispondere alla volontà, al bisogno e al desiderio di quanto effettivamente richiesto dai ragazzi e dalle ragazze di oggi”.

Il sindaco dei giovani cittadini e cittadine dovrà facilitare le decisioni da prendere in merito alla “città che voglio” nelle aree di maggior coinvolgimento dei giovani: volontariato, cultura (scuola, Università, istituti di ricerca, eventi culturali, Biblioteche cittadine), start up, sport, tempo libero e svago, casa, orientamento e accesso al mondo del lavoro, spazi di socializzazione, studio e lavoro.

Tra gli obiettivi del sindaco dei giovani anche la creazione di un team network operativo del Comune di Genova che tenga in rete le varie funzioni amministrative, in modo da creare una collaborazione fattiva con gli uffici.

La ricerca del profilo richiesto ha compreso competenze trasversali - tra cui leadership, autonomia, intelligenza emotiva e pensiero laterale - abbinate a comprovate esperienze scolastiche, servizio volontario, attività professionale, eventuali pubblicazioni, comprese quelle online sui social.