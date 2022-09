Begato, entro fine anno la gara d'appalto per il progetto di rigenerazione

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha annunciato le tempistiche relative ai lavori di riqualificazione che verranno realizzati a Begato dopo la demolizione delle Dighe.

"Entro la fine dell’anno verrà indetta la gara d’appalto per la realizzazione dell’intero progetto di rigenerazione urbana del quartiere Diamante - ha scritto il governatore - dopo aver demolito le Dighe, diventate da tempo simbolo di degrado e isolamento sociale, cambieremo il volto del quartiere".

Toti ha poi elencato gli interventi che verranno realizzati nel quartiere, sorgeranno tre nuove palazzine ad alta efficienza energetica, con 60 nuovi appartamenti , una nuova piazza, un’area di sosta panoramica e il teatro all’aperto, una nuova Casa della Cultura, una nuova area giochi per i bambini, una nuova area cani per gli amici a quattro zampe, una nuova Stazione dei Carabinieri e un nuovo centro per le associazioni del quartiere. Prevista inoltre la riqualificazione dei campi sportivi e polifunzionali, con l'installazione di una copertura e l’aggiunta di un nuovo campo da basket e anche la ristrutturazione della Casetta Ambientale, luogo di aggregazione sociale. Sarà creato anche un percorso nel verde.