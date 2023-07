Caos autostrade, Basso (Pd): "Altro aumento pedaggi, ma Aspi aveva previsto 10 anni di gratuità a Genova"

Un'altra giornata di caos in autostrada ieri, sabato 1 luglio, con ben 9 km di coda in direzione Savona sulla A10 e auto incolonnate anche sulla A12 e A7. A puntare il dito sui disagi subiti dai cittadini e dai turisti per l'ennesima volta è Lorenzo Basso, senatore ligure del Pd che denuncia che proprio il primo giorno di luglio - in concomitanza con quest'altra giornata di "passione" - è scattato un altro aumento dei pedaggi.

"Il 15 febbraio scorso - denuncia Basso in una lettera aperta - avevo presentato un emendamento nell’aula del Senato per bloccare almeno l'aumento dei pedaggi sui nodi genovesi e savonesi, ma il governo l'aveva respinto, promettendo che sarebbe intervenuto diversamente. Vane promesse. Nulla è stato fatto e oggi gli automobilisti, in coda, si trovano anche di fronte a un aumento dei pedaggi, in questo clima di caos e di disagio per cittadini e turisti. In realtà, Aspi aveva previsto almeno 10 anni di gratuità sul nodo genovese, ma tutte le risorse sono state dirottate dal Comune di Genova per il tunnel subportuale, che di giorno in giorno aumenta costi e tempi di realizzazione, aprendo inoltre nuove incognite per le imprese interferite e nuovi ingenti costi per tutti i cittadini genovesi. Infatti, sia che si demolisca la sopraelevata sia che la si mantenga, come io auspicherei, comunque ci saranno costi a carico dei genovesi: in caso di demolizione Aspi ha preventivato 100 milioni di euro non a suo carico)".

Insomma, qual è l'interesse generale dei liguri in tutto questo? Basso se lo chiede a fronte dell'ennesimo, continuo blocco del traffico autostradale, unito a un aumento dei pedaggi, al mancato ripristino delle barriere fonoassorbenti "e alla mancata presa in carico della vera priorità, la manutenzione e la sicurezza delle strade".

Emblematica la vicenda del ponte di Nervi: "Dopo il crollo del ponte Morandi, in tutta la città era doveroso dare avvio a un piano straordinario di manutenzioni "silenziose", come silenzioso, costante e continuo dovrebbe essere il lavoro di cura delle opere d’arte (viadotti, gallerie, ponti) su cui i cittadini ogni giorno transitano. È un fallimento che questa opera di manutenzione non sia stata fatta e che si sia giunti a un segnale di allarme che, per il solo fatto che esista, denuncia già una sconfitta che non può essere mascherata dalla rassicurazione enunciata non senza protervia che è tutto sotto controllo".

In sintesi, per Basso c'è una responsabilità politica in tutto ciò, poiché non si fanno manutenzioni e si stressa l'infrastruttura fino ad arrivare a un contrasto tra l'efficienza e la sicurezza. Un errore già visto nella gestione del ponte Morandi: "Certo, si tratta di dedicare le risorse pubbliche che ci sono non per costruire 'piramidi' per la gloria del solo faraone, ma per garantire le tante, piccole ma importanti, opere di manutenzione silenziosa a beneficio di tutti i cittadini e dell’intera comunità".