Bassa Val Bisagno, soldi per scuola e social market con i gettoni di presenza risparmiati

Il Municipio Bassa Val Bisagno ha risparmiato circa 15mila euro e ha deciso di destinarli al territorio: 10.500 euro per partecipare all'acquisto di giochi da destinare alla scuola materna di piazza Manzoni e 4.500 euro per i social market attivi tra San Fruttuoso e Marassi.

Ma da dove arrivano questi soldi? Ogni anno il Comune mette a disposizione un budget per coprire i gettoni di presenza in base a una stima dei consigli municipali e delle commissioni previste. Eventuali assenze dei consiglieri o un numero minore di sedute generano quindi un avanzo che, in accordo tra maggioranza e opposizione, è stato destinato a progetti legati al territorio.

Angelo Guidi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, spiega: "Come già fatto anche negli anni passati abbiamo deciso di 'restituire' questi soldi risparmiati dalla politica al territorio. Si tratta di risorse avanzate nel corso dell'anno che da una parte aiuteranno i nostri supermercati sociali e dall'altra daranno nuovi giochi ai bimbi della scuola di piazza Manzoni. Un'iniziativa senza colore politico che è stata condivisa da tutto il consiglio e della quale siamo orgogliosi".