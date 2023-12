Bassa Val Bisagno, polemiche sul bilancio: "Colpo di mano" per l'opposizione, non per la giunta

Ancora polemiche sul bilancio comunale dopo quelle sollevate dall'opposizione per l'assemblea convocata su Whatsapp, poi disertata dalla minoranza, il botta e risposta tra maggioranza e minoranza nel Municipio Media Val Bisagno e quelle nel Municipio Centro Est per l'assenza di membri della giunta con conseguente uscita della minoranza dall'aula al momento del voto. Anche in Bassa Val Bisagno ci sono state scintille sul numero legale, con seduta sospesa, conseguente abbandono della coalizione progressista e polemiche per la ripresa. Secondo i gruppi dell'opposizione c'è stato "un colpo di mano". Diverso il punto di vista del presidente Angelo Guidi a nome della giunta, che rivendica l'operato e ribatte: "Gli organi istituzionali lavorano seriamente e correttamente al servizio dei cittadini. Si sono sottratti al confronto"

I gruppi di opposizione: "Decisione del tutto arbitraria e anti-statutaria"

Partito Democratico, Lista Ferrante, Genova Civica, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle hanno diffuso un comunicato in cui attaccano la maggioranza: "Dopo le scene grottesche nel Municipio Media Val Bisagno - si legge - lunedì 11 dicembre nel Municipio Bassa Val Bisagno si è ripresentata la stessa scena con la maggioranza del presidente Guidi assente per la votazione sul bilancio-vergogna di Bucci e Piciocchi. Valutate le diverse assenze tra i banchi della maggioranza - incalzano i gruppi di opposizione -, alla richiesta da parte del capogruppo del Partito Democratico a nome di tutte le liste di opposizione, Fabrizio Ivaldi, alla segreteria generale di verificare il numero legale, la risposta è stata la sospensione della seduta salvo poi, con un colpo di mano, rendere dopo 35 minuti accettabile ciò che il regolamento del Municipio non consentirebbe adducendo come motivazione la decisione del tutto arbitraria e anti-statutaria di applicare il regolamento del Consiglio Comunale, generando perplessità tra alcuni dei consiglieri di maggioranza presenti".

Ivaldi (Pd): "Tempi inaccettabili e gravi taglia i servizi"

Il capogruppo del Partito Democratico, Fabrizio Ivaldi dichiara: "I tempi del Bilancio erano già inaccettabili in partenza, soprattutto per l’impossibilità di poter discutere veramente i gravi tagli previsti ai servizi nei prossimi tre anni. Ma vedere gli organi istituzionali del Municipio abdicare al ruolo di terzietà per piegarsi alla necessità della maggioranza è significativo del clima che oramai si respira a Palazzo Tursi. Un colpo di mano che fa male prima di tutto alle genovesi e ai genovesi, prima che all'opposizione sempre più privata della possibilità minima di discussione".

Davico (Genova Civica): "Interpretazione fantasiosa del regolamento"

Enrico Sergio Davico di Genova Civica aggiunge: "Un tema così delicato meriterebbe lunga discussione e presenza da parte di tutti i consiglieri, invece nella maggioranza c'erano diversi assenti. Come opposizione, con lo scopo di rinviare la seduta affinché vi fosse presenza di tutti, abbiamo deciso di non partecipare alla discussione, a sorpresa - sostiene il consigliere - anche tra le fila di Fratelli d’Italia è stata messa in discussione l'applicazione del regolamento, pare in disaccordo con il presidente. Giunta e dirigenti municipali hanno inventato un’interpretazione fantasiosa del regolamento per poter continuare la seduta, nonostante il numero legale venuto meno. Risulta difficile trasmettere la sensibilità di questi tecnicismi amministrativi, ma è esattamente in casi come questi che viene meno la politica democratica attraverso la quale valutare con attenzione ogni singola azione a favore dei cittadini. L’ennesima occasione persa per fare un lavoro migliore per tutti".

Il presidente Guidi: "Nessun colpo di mano e nessun taglio"

Il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno replica alle accuse e fornisce una diversa visione dei fatti: "Mi dispiace che l'opposizione sia voluta uscire dall'aula e, nei fatti, si sia sottratta a un sano e civile confronto su un tema così importante come il bilancio del Comune di Genova. Non c'è stato nessun colpo di mano e gli organi istituzionali, come hanno sempre fatto e sempre faranno lavorano seriamente e correttamente al servizio dei cittadini e non di nessuna parte politica. Inoltre, va ribadito che il bilancio comunale presentato per l'anno 2024 non prevede tagli ma importanti investimenti. Questi anche grazie al Pnrr sono passati da 342 milioni dello scorso anno a oltre 1 miliardo di euro del prossimo anno. Questo risultato è stato possibile grazie alle capacità e al lavoro di tutta la struttura tecnica e amministrativa del Comune di Genova, a cui va il mio plauso".