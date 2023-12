Bassa Val Bisagno, l'opposizione scrive al Comune: "Il consiglio municipale dell'11 dicembre non è legittimo"

Non si placano le polemiche sul bilancio comunale in Bassa Val Bisagno dopo il consiglio municipale dell'11 dicembre. Dopo una richiesta di verifica sulla presenza del numero legale in aula l'opposizione ha abbandonato l'aula, la seduta è stata sospesa ed è poi ripresa. Secondo i gruppi dell'opposizione c'è stato "un colpo di mano" da parte della maggioranza e di "mancanza di numero legale". Diverso il punto di vista del presidente Angelo Guidi a nome della giunta: "Gli organi istituzionali - aveva dichiarato - lavorano seriamente e correttamente al servizio dei cittadini. Si sono sottratti al confronto".

I consiglieri di opposizione Fabrizio Ivaldi, Maria Teresa Ruzza, Alfonso Nalbone, Enrico Sergio Davico, Gabriele Ruocco, Alessandra Leonardo, Maria Carlucci, Giorgio Di Lisciandro, Marco Del Gatto e Luca Mastropietro hanno scritto alla segreteria generale del Comune e alla segreteria generale del Municipio Bassa Val Bisagno contestando la legittimità della seduta.

"Contestiamo l'illegittimità della seduta dell'11 dicembre 2023 del consiglio del Municipio III Bassa Val Bisagno - si legge - in quanto proseguita nonostante sia stato accertato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento municipale l'assenza del prescritto numero legale".

Viene poi fornita una ricostruzione dei fatti secondo il punto di vista dell'opposizione: "Dopo circa un quarto d'ora dall'avvio del consiglio municipale, alle ore 17:55, un consigliere ha chiesto al presidente di constatare la presenza del numero legale. La segreteria generale, ai sensi dell'articolo 10, ha constatato la presenza di 12 consiglieri, in numero non sufficiente a integrare il quorum di 13 prescritti dall'articolo 10 del regolamento. A seguito di tale constatazione la seduta è stata sospesa alle ore 18:10 circa. Successivamente e inspiegabilmente - sostengono ancora i consiglieri di opposizione - alle ore 18:40 circa la seduta è ripresa. A espressa richiesta di delucidazioni da parte di un consigliere, la presidenza avrebbe spiegato che secondo un miglior conteggio i consiglieri presenti al momento di richiesta della verifica sarebbero stati 13 e non 12. E ciò anche in ragione dell'applicazione analogica dell'articolo 6 del regolamento del consiglio comunale".

L'opposizione contesta quindi il punto: "Contestiamo tale interpretazione manipolativa del vigente regolamento municipale - scrivono - per almeno due ordini di ragioni. L'articolo 6 del regolamento del consiglio comunale prevede una disciplina radicalmente diversa di accertamento del numero legale, con tutta evidenza non applicabile ai municipi. Si prevede infatti che solo un consigliere scrutatore, o in alternativa tre consiglieri comunali, possano chiedere alla presidenza la verifica del numero legale. In secondo luogo, ove fosse applicabile l'articolo 6 del regolamento comunale ai lavori del consiglio municipale, la presidenza e la segreteria del Municipio avrebbero dovuto darne atto al momento della verifica del numero legale. Al contrario, la segreteria ha accertato la presenza di 12 consiglieri e la presidenza ha sospeso la seduta".

L'opposizione conclude: "In definitiva, il tema dell'applicabilità o meno dell'articolo 6 del regolamento comunale appare del tutto specioso e irrilevante per il caso che ci occupa, perché nel corso della seduta dell'11 dicembre è stata accertata la presenza di un numero di consiglieri inferiore al quorum richiesto dall'articolo 10 del regolamento municipale. In esito a tale accertamento, sul quale non può esservi dubbio perché avvenuto in seduta pubblica e alla presenza di diversi testimoni, il consiglio municipale non poteva proseguire in alcun modo".