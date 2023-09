Bassa Val Bisagno: dopo i danni del maltempo una commissione su manutenzione e lavori

Il territorio della Bassa Val Bisagno è stato tra i più colpiti a Genova nelle ultime due allerte con forti piogge e temporali. Allagamenti, frane e alberi caduti sia il 28 agosto che il 21 settembre. L'opposizione ha chiesto maggiori interventi di manutenzione ordinaria e mercoledì 27 settembre 2023, dalle ore 14 in piazza Manzoni, ci sarà occasione per affrontare l'argomento in una commissione municipale. Il consigliere Enrico Sergio Davico di Genova Civica annuncia: "Insieme ai gruppi di opposizione Noi con Massimo Ferrante, Pd, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto una commissione urgente per rimettere al primo posto la sicurezza dei nostri quartieri".

All'ordine del giorno della seduta l'illustrazione completa e la programmazione delle manutenzioni delle reti idriche di scolo, delle tombinature e delle caditoie nel territorio del Municipio III; gli interventi svolti da inizio mandato con documentazione a supporto; l'illustrazione stato dei lavori per la realizzazione degli scolmatori del Rio Noce e Rio Rovare; i danni occorsi a seguito delle forti piogge avvenute nella notte del 27 agosto 2023. Parteciperanno i tecnici della direzione area Infrastrutture opere pubbliche e delle società partecipate Amiu e Aster.

Secondo i gruppi di opposizione: "Le notti del 28 agosto e del 21 settembre le forti piogge, annunciate per tempo, hanno provocato allagamenti e si sono registrati ingenti danni ad attività commerciali e immobili privati. L'amministrazione di questo Municipio e della città di Genova - scrivono - avrebbero potuto e dovuto evitare i danni con manutenzioni territoriali ordinarie e straordinarie".